Гости библиотеки №101 сделали бабочек в технике оригами

В прошедшую субботу в библиотеке на Лухмановской состоялась встреча, которую посвятили бабочкам. Юные читатели не только побеседовали на эту интересную тему, но и смастерили разноцветных бабочек, и поиграли.

Ребята узнали, какие стадии развития проходят насекомые этого отряда, вспомнили, каких бабочек знают они. Библиотекарь Анжела Евгеньевна рассказала маленьким гостям чудесную легенду о том, почему этих прекрасных созданий сравнивают с цветами, оторвавшимися от стебля.

После беседы ведущая провела для детей веселую физкультминутку. Они примеряли разноцветные «крылья-платки» и «полетали» по конференц-залу.

Встреча закончилась увлекательным мастер-классом. Участники беседы смастерили крылатых существ в технике оригами. Бабочкам сделали золотые усики и положили их на сделанную зеленую полянку.