Ещё
Гости библиотеки №101 сделали бабочек в технике оригами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гости библиотеки №101 сделали бабочек в технике оригами 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В прошедшую субботу в библиотеке на Лухмановской состоялась встреча, которую посвятили бабочкам. Юные читатели не только побеседовали на эту интересную тему, но и смастерили разноцветных бабочек, и поиграли.
Ребята узнали, какие стадии развития проходят насекомые этого отряда, вспомнили, каких бабочек знают они. Библиотекарь Анжела Евгеньевна рассказала маленьким гостям чудесную легенду о том, почему этих прекрасных созданий сравнивают с цветами, оторвавшимися от стебля.
После беседы ведущая провела для детей веселую физкультминутку. Они примеряли разноцветные «крылья-платки» и «полетали» по конференц-залу.
Встреча закончилась увлекательным мастер-классом. Участники беседы смастерили крылатых существ в технике оригами. Бабочкам сделали золотые усики и положили их на сделанную зеленую полянку.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Занятия по общей физической подготовке на открытом воздухе будут продолжены Исторические беседы и политические дискуссии пройдут в Измайлове Много интересных фактов о бабочках узнают гости библиотеки на Лухмановской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
В Петербурге прогремел взрыв
Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot176
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение