Ещё
Представлен фреймворк для защиты от атак Spectre
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представлен фреймворк для защиты от атак Spectre 

SecurityLab.ru 1 час назад
Хакеры пока не изобрели способы массовой эксплуатации нашумевшей уязвимости Spectre, однако ИБ-специалисты вовсю работают над защитными мерами от подобных атак. В частности, международная группа исследователей из университетов США и Сингапура представила фреймворк под названием «007», предназначенный для проверки (и исправления) фрагментов бинарного кода на предмет уязвимости к атакам Spectre.
По словам авторов, разработанный подход включает анализ потока управления, анализ адресов для выявления некорректных команд для условного перехода и их возможности влиять на доступ к памяти. Исправлять уязвимость исследователи предлагают «путем внедрения небольшого числа барьерных инструкций вместо внедрения барьеров после каждого условного перехода».
Фреймворк способен определить 14 из 15 структур уязвимого кода, выделенных Полом Кочером (Paul Kocher) — одним из первых исследователей, обнаруживших уязвимость Spectre. Инструмент доступен по запросу на сайте Национального университета Сингапура.
SecurityLab.ru: последние новости
Поисковик ZoomEye раскрывает пароли тысяч видеорегистраторов Dahua Хакеры атакуют сервисные центры Samsung в Италии и России Компания по защите электросетей SEL исправила уязвимости в своем ПО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17336
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
Крымский мост закроют из-за Расторгуева164
В Петербурге прогремел взрыв
Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot179
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение