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Тонкие ножки и расплывшаяся талия: Хлои Кардашьян показала фигуру после экстремального похудения на 15 кило
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Тонкие ножки и расплывшаяся талия: Хлои Кардашьян показала фигуру после экстремального похудения на 15 кило 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
33-летняя звезда реалити Хлои Кардашьян мечтала похудеть сразу после рождения в этом году своего первенца — дочери Тру.
И вот всего за три месяца Хлои Кардашьян достигла потрясающих результатов — она смогла похудеть на 15 килограммов! Правда, фигуру мечты звезда реалити пока не обрела: на новой серии снимков в Instagram она демонстрирует тонкие ножки без рельефа и расплывшуюся талию, прикрытую завязанной на поясе курткой.
— подписала Хлои фотографии фразой из популярной словесной игры. А как тебе фигура Хлои Кардашьян?
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Фото:Instagram
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