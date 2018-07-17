Тонкие ножки и расплывшаяся талия: Хлои Кардашьян показала фигуру после экстремального похудения на 15 кило

33-летняя звезда реалити Хлои Кардашьян мечтала похудеть сразу после рождения в этом году своего первенца — дочери Тру.

И вот всего за три месяца Хлои Кардашьян достигла потрясающих результатов — она смогла похудеть на 15 килограммов! Правда, фигуру мечты звезда реалити пока не обрела: на новой серии снимков в Instagram она демонстрирует тонкие ножки без рельефа и расплывшуюся талию, прикрытую завязанной на поясе курткой.

— подписала Хлои фотографии фразой из популярной словесной игры. А как тебе фигура Хлои Кардашьян?

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Фото:Instagram