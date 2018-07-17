Инвесторы больше не ждут снижения ключевой ставки Банка России в текущем году

После июньского решения Банка России по ключевой ставке инвесторы существенно пересмотрели вверх свои прогнозы относительно ее будущей траектории. Об этом регулятор сообщает в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«В июне инвесторы существенно пересмотрели вверх свои прогнозы относительно будущей траектории ставок. Это было связано с решением совета директоров Банка России в июне сохранить неизменной ключевую ставку и с комментарием в пресс-релизе, что денежно-кредитные условия близки к нейтральным», — поясняют в ЦБ.

Согласно опросам и рыночным индикаторам, ожидаемый уровень ключевой ставки на конец 2018 года повысился с 6,75—7% до 7,25% годовых, свидетельствуют данные Центробанка.

Уточним, что 7,25% — это текущее значение ставки. До этого уровня она была понижена с 26 марта 2018 года (на 0,25 процентного пункта — с 7,5% годовых).

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