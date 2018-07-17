Камеры ЕДДС зафиксировали еще один лесной пожар рядом с Ноябрьском

Возгорание произошло в лесу, на 50 — м километре трассы в сторону микрорайона Вынгапуровский. Об этом «Ноябрьск 24» рассказал директор Единой дежурно-диспетчерской службы Линар Минибаев.

«Около 11 часов система раннего обнаружения лесных пожаров пожала на пульт диспетчера сигнал. На тушении пожара заняты 20 человек и пять единиц техники. Еще 25 человек и шесть единиц техники были направлены в район дачного поселка «мечта», где сегодня утром системой также был зафиксирован лесной пожар», — рассказал Минибаев.

По последним данным, пожар в районе ПСО «Мечта» локализован. Однако, как сообщили «Ноябрьск 24» в «Ямалспасе», спасатели останутся на месте ЧП на ночное дежурство.

Напомним, сообщение о лесном пожаре в районе дачного поселка поступило сегодня, 17 июля, около 8 часов утра. На место прибыли специалисты городского лесничества, «Ямалпас» и добровольной пожарной дружины. Пожар «засекла» система наблюдения «Лесной дозор». По словам специалистов, причиной ЧП мог стать человеческий фактор.