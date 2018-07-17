Ещё
Горел частный дом и квартира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горел частный дом и квартира 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Вчера вечером на территории области произошло два пожара, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
В поселке Шелдяково Собинского района вспыхнул частный дом. Спасателям понадобилось более полутора часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, на месте работало 23 человека и 6 единиц техники.
В поселке Новый Ковровского района загорелась квартира. Как поясняют в пресс-службе тревожного ведомства, 7 человек за 25 минут смогли полностью ликвидировать пожар на площади 2 квадратных метра.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
ТВ-МИГ: последние новости
Травили людей шаурмой В Гусь-Хрустальном все-таки будет бассейн Гусевская больница пополнится акушерским корпусом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
В Петербурге прогремел взрыв
Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot176
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение