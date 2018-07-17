Горел частный дом и квартира

Вчера вечером на территории области произошло два пожара, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В поселке Шелдяково Собинского района вспыхнул частный дом. Спасателям понадобилось более полутора часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, на месте работало 23 человека и 6 единиц техники.

В поселке Новый Ковровского района загорелась квартира. Как поясняют в пресс-службе тревожного ведомства, 7 человек за 25 минут смогли полностью ликвидировать пожар на площади 2 квадратных метра.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.