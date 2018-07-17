Выиграл ли пенсионный фонд Беларуси от повышения возраста выхода на пенсию

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Выиграл ли пенсионный фонд Беларуси от повышения возраста выхода на пенсию?

"В Беларуси возраст выхода на пенсию увеличивается с 2017 года. Прочитала, что в нынешнем году женщины будут выходить на пенсию в 56 лет, мужчины в 61 год. Скажите, имело ли это какой-то экономический эффект? Татьяна Махонина, Москва ".

Да, как сообщила недавно член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Людмила Нижевич, во внебюджетный фонд социальной защиты населения Беларуси за счет повышения пенсионного возраста в 2017 году дополнительно поступило около 100 млн белорусских рублей. Сумма пока невелика, поскольку в стране выбрана стратегия постепенного повышения возраста выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и 58 лет у женщин к 2022 году.

За пять месяцев нынешнего года поступления фонда социальной защиты превысили выплаты на 171,7 млн рублей. Это связано с ростом доходов населения, а соответственно, и обязательных страховых отчислений. Положительная динамика позволила отказаться от поддержки госбюджета и увеличить пенсии в среднем на 5,4% с 1 мая.

77,2% расходов фонда направляется на выплату пенсий — это около 9,5 млрд белорусских рублей за год.

Кроме постепенного повышения пенсионного возраста на 6 месяцев ежегодно, при назначении пенсии учитывается страховой стаж. С 1 января 2014 года минимальный страховой стаж для назначения пенсии, который прежде составлял 5 лет, увеличился до 10 лет, затем — до 15 лет. А сейчас ежегодно этот параметр растет на 6 месяцев. Нынче это 16,5 лет. Максимальный предел — 20 лет страхового стажа, которые необходимо будет накопить человеку к 2025 году, чтобы иметь право на трудовую пенсию c наступлением соответствующего возраста. Граждане, за которых работодатели не отчисляли причитающиеся взносы в пенсионный фонд положенное количество лет, без пенсии тоже не останутся. Мужчины с 65 лет, а женщины с 60 лет имеют право на социальную пенсию, в эквиваленте составляющую чуть больше 50 долларов в месяц.

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Надо ли россиянке платить налог с продажи недвижимости в Беларуси?

"Я постоянно проживаю на территории Беларуси 4 года, есть вид на жительство, но гражданство российское. Собираюсь продать дом, купленный в июле 2017 года. Каким налогом будет облагаться сделка? Анна Осипенкова, Могилевская область".

Как гласит статья 153 Налогового кодекса Беларуси, налогообложению подлежат доходы, полученные налоговыми резидентами от источников в Республике Беларусь или за ее пределами. (Резидент — человек, фактически находившийся в стране более 183 дней в календарном году.)

Следовательно, если вы являетесь налоговым резидентом Беларуси, то статья 163 Налогового кодекса освобождает вас от подоходного налога при оформлении договора ренты, продаже или обмене одного жилого дома (доли в праве собственности на него) с хозпостройками, квартиры или доли в ней, одной дачи, садового домика с хозяйственными постройками, гаража, земельного участка раз в пять лет. Однако если вы в течение 5 лет уже продавали дом, то с доходов от очередной сделки придется заплатить подоходный налог.