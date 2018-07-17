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В Италии опьянение жертвы изнасилования не стало отягчающим обстоятельством
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В Италии опьянение жертвы изнасилования не стало отягчающим обстоятельством 

Говорит Москва 1 час назад
В январе прошлого года туринский суд приговорил двух мужчин к трём годам заключения. Они были признаны виновными в изнасиловании женщины, которая за ужином с ними выпила много вина и оказалась в состоянии «полной недееспособности». Преступление было совершено в 2009 году.
Судьи Верховного суда определили, что с одной стороны, нельзя утверждать, что нетрезвая женщина могла дать чёткое согласие на половой акт, с другой, для увеличения срока наказания преступникам жертву должны были напоить насильно, передаёт РИА Новости.
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