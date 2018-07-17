В Италии опьянение жертвы изнасилования не стало отягчающим обстоятельством

В январе прошлого года туринский суд приговорил двух мужчин к трём годам заключения. Они были признаны виновными в изнасиловании женщины, которая за ужином с ними выпила много вина и оказалась в состоянии «полной недееспособности». Преступление было совершено в 2009 году.