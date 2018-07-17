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Характер российских мужчин: борьба и религия
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Характер российских мужчин: борьба и религия 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В заключительной серии нашего проекта о российских мужчинах «Телеграф» поговорит с 20-летним борцом из Москвы Ахмедом Илиевым.
Ахмед занимается борьбой с раннего возраста и испытывает непередаваемую гордость за те все уроки, что извлек благодаря спорту и своему отцу. Молодой человек высоко ценит такие качества как честь и достоинство и твердо убежден в том, что защита этих идеалов является призванием любого мужчины.
«Если эти понятия исчезнут, мужчины вымрут», — говорит борец.
Страсть Ахмеда к борьбе занимает центральное место в его жизни, он мечтает выступать на Олимпиаде и, шутя, говорит, что обходиться без тренировок уже не в состоянии.
Подобно многим россиянам, одним из наиболее значимых аспектов своей жизни Ахмед считает религию. Члены его семьи, ингуши по происхождению, исповедуют ислам. Говоря о своей вере, он светится от радости, хотя и признает, что приходится сталкиваться с предрассудками со стороны других россиян. «Религия занимает главное место в моей жизни… быть мусульманином — замечательно».
Подробнее о русских мужчинах смотрите в предыдущих сериях нашей передачи.
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