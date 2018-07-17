В Курганской области водители ломают челюсти операторам дорожных камер

Нападения на операторов дорожных камер-радаров и нанесение ущерба комплексам фотовидеофиксации зафиксированы в Курганской области . Об этом рассказал замдиректора по информационно-коммуникационным технологиям МФЦ по Курганской области Валерий Желейко.

«На работников нападают, угрожают расправой, стреляют из травматического оружия, наносят ущерб личному имуществу», — приводит URA.RU слова Желейко, сказанные им в эфире радиостанции «За облаками».

Он добавил, что «людям ломают челюсти, бьют, роняют комплексы, принадлежащие Курганской области», тем самым нанося ущерб государству.

При этом отмечается, что за первое полугодие 2018 года с помощью видеокамер выявлено около 204 тыс. нарушений ПДД, что почти в два раза превышает прошлогодний показатель.

Желейко также назвал изданию и другие конкретные цифры: за три года работы системы видеофиксации с нарушителей было взыскано 467 млн рублей штрафов, 72% из которых были оплачены (337 млн рублей). За первые шесть месяцев 2018 года уже выписано штрафов на 126 млн рублей.