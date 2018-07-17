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Жители Краснодара перемещались по улицам города на лодках. Видео
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Жители Краснодара перемещались по улицам города на лодках. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Вчерашний потоп в Краснодаре надолго запомнится жителям города: особенно большой уровень воды, доходившей до уровня груди рослых мужчин, наблюдался на Московской улице.
Люди с трудом передвигались по дороге и тротуарам и с завистью смотрели на гордых обладателей лодок — действительно, некоторые жители города, недолго думая, пересели на плавательные средства. Остальное движение, в том числе и общественного транспорта, было парализовано.
Последствия потопа на Московской улице устранялось при помощи трех мощных промышленных насосов. За ночь их работы уровень воды существенно снизился и не превышает в самых глубоких местах нескольких десятков сантиметров.
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