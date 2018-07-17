АО «Российский аукционный дом» назначил дату торгов

Электронный аукцион по продаже единым лотом

прав (требований) по договорам, заключенным между ПАО Сбербанк и Обществом с ограниченной ответственностью «ТСК-Статус»

(ИНН 7302043483)

Электронный аукцион будет проводиться 29 августа 2018 г. с 10:00 на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов — АО «Российский аукционный дом»

Продавец — ПАО Сбербанк

Прием заявок с 17 июля 2018 года по 15 августа 2018 до 17:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 15 августа 2018 г.

Допуск претендентов к участию в электронном аукционе осуществляется 27 августа 2018 г. в 17-00.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время — Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Предметом торгов являются права (требования) (далее — Права, Лот № 1), возникшие из:

1. Кредитного договора № 12/56/001 от 25.01.2012г., заключенного с ООО «ТСК-Статус» (далее Кредитный договор 1);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 1, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров:

— договора поручительства № 12/56/0012 от 25.01.2012г., заключенного с Бушиным Борисом Анатольевичем;

2. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12/56/004 от 09.02.2012г., заключенного с ООО «ТСК-Статус» (далее Кредитный договор 2);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 2, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров:

— договора поручительства № 12/56/0041 от 09.02.2012г., заключенного с Бушиным Борисов Анатольевичем;

— договора поручительства № 12/56/0044 от 25.06.2013г., заключенного с Бушиной Екатериной Александровной;

3. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12/56/007 от 21.02.2012г., заключенного с ООО «ТСК-Статус» (далее Кредитный договор 3);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 3, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров:

— договора поручительства № 12/56/0072 от 21.02.2012г., заключенного с Бушиным Борисовм Анатольевичем;

— договора поручительства № 12/56/0074 от 25.06.2013г., заключенного с Бушиной Екатериной Александровной;

— договора залога № 12/56/0071 от 21.02.2012г. заключенного с ООО «ТСК-Статус»;

4. Кредитного договора № 12/56/010 от 01.03.2012г., заключенного с ООО «ТСК-Статус» (далее Кредитный договор 4);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 4, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров:

— договора поручительства № 12/56/0102 от 01.03.2012г., заключенного с Бушиным Борисом Анатольевичем;

— договора поручительства № 12/56/0104 от 25.06.2013г., заключенного с Бушиной Екатериной Александровной;

5. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12/56/014 от 23.03.2012г., заключенного с ООО «ТСК-Статус» (далее Кредитный договор 5);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 5, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров:

— договора поручительства № 12/56/0144 от 23.03.2012г., заключенного с Бушиным Борисом Анатольевичем;

— договора поручительства № 12/56/0146 от 25.06.2013г., заключенного с Бушиной Екатериной Александровной;

— договора залога № 12/56/0141 от 23.03.2012г., заключенного с ООО «ТСК-Статус»;

6. Кредитного договора № 12/56/056 от 26.11.2012г., заключенного с ООО «ТСК-Статус» (далее Кредитный договор 6);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 6, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров:

— договора поручительства № 12/56/0562 от 26.11.2012г., заключенного с Бушиным Борисом Анатольевичем;

— договора поручительства № 12/56/0564 от 25.06.2013г., заключенного с Бушиной Екатериной Александровной;

— договора залога № 12/56/0561 от 26.11.2012г., заключенного с ООО «ТСК-Статус»;

7. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 13/56/001 от 20.02.2013г., заключенного с ООО «ТСК-Статус» (далее Кредитный договор 7);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 7, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров:

— договора поручительства № 13/56/0012 от 20.02.2013г., заключенного с Бушиным Борисом Анатольевичем;

— договора поручительства № 13/56/0013 от 20.02.2013г., заключенного с Бушиной Екатериной Александровной;

— договора залога № 13/56/0011 от 20.02.2013г. заключенного с ООО «ТСК-Статус»;

8. Кредитного договора № 13/56/007 от 29.03.2013г., заключенного с ООО «ТСК-Статус» (далее Кредитный договор 8);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 8, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров:

— договора поручительства № 13/56/0072 от 29.03.2013г., заключенного с Бушиным Борисом Анатольевичем;

— договора поручительства № 13/56/0073 от 29.03.2013, заключенного с Бушиной Екатериной Александровной;

9. Кредитного договора № 13/56/009 от 19.04.2013г., заключенного с ООО «ТСК-Статус» (далее Кредитный договор 9);

Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору 9, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров:

— договора поручительства № 13/56/0092 от 19.04.2013г., заключенного с Бушиным Борисом Анатольевичем;

— договора поручительства № 13/56/0093 от 19.04.2013г., заключенного с Бушиной Екатериной Александровной;

— договора поручительства № 13/56/0095 от 29.04.2013г., заключенного с ООО «СК Статус»;

— договора залога № 13/56/0094 от 29.04.2013г., заключенного с ООО «СК-Статус»;

— договора залога № 12/56/0011 от 25.01.2012г., заключенного с ООО «ТСК-Статус»;

— договора залога № 12/56/0101 от 01.03.2012г., заключенного с ООО «ТСК-Статус»;

— договора залога № 13/56/0075 от 17.05.2013г., заключенного с ООО «ТСК-Статус»;

— договора ипотеки № 12/56/0043 от 02.05.2012г., заключенного с ООО «ТСК-Статус».

Начальная цена Лота №1 — 18 282 500 (Восемнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 64 копейки.

Минимальная цена Лота №1 — 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка — 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на понижение — 1 472 812 (Один миллион четыреста семьдесят две тысячи восемьсот двенадцать) рублей 58 копеек.

Шаг аукциона на повышение — 736 406 (Семьсот тридцать шесть тысяч четыреста шесть) рублей 29 копеек.

Для сведения:

Обращено взыскание на предмет залога на основании указанных ниже судебных актов и выданных в соответствии с ними исполнительных документов:

— решения Димитровградского городского суда Ульяновской области по делу № 2-2505/2014 от 10.11.2014г. которым взыскано в солидарном порядке с Бушина Б. А., Бушиной Е. А. задолженность по Кредитным договорам 1,2,3,4,5,6,7,8,9., обращено взыскание на заложенное имущество по договору ипотеки № 12/56/0043 от 19.04.2012г., договору залога № 12/56/0071 от 21.02.2012г. заключенным с ООО «ТСК-Статус», договору залога № 13/56/0094 от 29.04.2013г. заключенному с ООО «СК-Статус»;

— решения арбитражного суда Ульяновской области от 15.05.2015г. по делу № А72-1180/2015 и постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2015г. по делу № А72-1180/2015 об обязании ликвидационной комиссии ООО «ТСК-Статус» включить требования по Кредитным договорам 1,2,3,4,5,6,7,8,9 договору залога № 12/56/011 от 25.01.2012, договору ипотеки № 12/56/0043 от 19.04.2012г., договору залога № 12/56/0071 от 21.02.2012г., договору залога № 12/56/0101 от 01.03.2012г., договору залога № 12/56/0561 от 26.11.2012г., договору залога № 13/56/0075 от 17.05.2013г., договора залога № 12/56/0141 от 23.03.2012г., договору залога № 13/56/0011 от 20.02.2013г. ;

— решения арбитражного суда Ульяновской области от 17.10.2017г. по делу № А72-2681/2017 об обращении взыскания на заложенное имущество по договорам залога № 13/56/0011 от 22.02.2013г., № 12/56/0101 от 01.03.2012г., № 12/56/0141 от 23.03.2012г., № 12/56/0071 от 21.02.2012г., договору ипотеки № 12/56/0043 от 19.04.2012г. ;

— исполнительного листа серии ФС № 002285812 выданного 20.02.2015г Димитровградским городским судом Ульяновской области по делу № 2-2505/2014 в отношении Бушина Б. А. ;

— исполнительного листа серии ФС № 002285813 выданного 20.02.2015г. Димитровградским городским судом Ульяновской области по делу № 2-2505/2014 в отношении Бушиной Е. А. ;

— исполнительного листа серии ФС № 002285814 выданного 20.02.2015г. по делу № 2-2505/2014 в отношении ООО «СК-Статус»;

— исполнительного листа серии ФС № 014340545 выданного 26.01.2018г. арбитражным судом Ульяновской области по делу № А72-2681/2017 в отношении ООО «ТСК-Статус»;

— исполнительного листа серии ФС № 014340544 выданного 26.01.2018г. арбитражным судом Ульяновской области по делу № А72-2681/2017 в отношении ООО «ТСК-Статус»;

— исполнительного производства № 4719/18/73046-ИП от 05.02.2018г. возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС № 014340545 выданного 26.01.2018г. арбитражным судом Ульяновской области по делу № А72-2681/2017 в отношении ООО «ТСК-Статус»;

— исполнительного производства № 5242/18/73046-ИП от 08.02.2018г. возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС № 014340544 выданного 26.01.2018г. арбитражным судом Ульяновской области по делу № А72-2681/2017 в отношении ООО «ТСК-Статус».

Задолженность, по указанному в настоящем информационном сообщении кредитному договору по состоянию на 17.07.2018г. составляет 18 282 500 (Восемнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 64 копейки.

Исполнение обязательств по кредитным договорам, указанным в настоящем информационном сообщении, обеспечивается залогом следующего имущества:

1. Здание ремонтных мастерских, 2 — этажный, общая площадь 1324,1 кв.м., инв. № 000554, лит. А и земельный участок, общая площадь 3900 кв.м., расположенные по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, село Сабакаево, ул. Мелиоративная;

2. Трактор Беларус — 1221.2, 2012 г.в., заводской № машины (рамы) 1203372, (местонахождение неизвестно);

3. HYUNDAI 15D-7E ПОГРУЗЧИК, 2012 г.в., зав. Номер HHIHHM01KB0000423 (местонахождение неизвестно);

4. Грузовик — седельный тягач МАЗ 5440А8-360-030, 2011 г.в., VIN Y3M5440A8B0002230 (местонахождение неизвестно);

5. Полуприцеп МАЗ-938662-017, 2011 г.в., VIN Y3M938662B0010686 (местонахождение неизвестно);

6. КС-55727-7-12, 2011 г.в., (местонахождение неизвестно);

7. УАЗ-315196, 2011 г.в., (местонахождение неизвестно);

8. УАЗ-390944, 2008 г.в.. (местонахождение неизвестно);

9. Самосвал УРАЛ 583109, 2011 г.в., (местонахождение неизвестно);

10. Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 342В, 2011 г.в., зав.номер Y3A342B04111903 (местонахождение неизвестно);

11. Оборудование (местонахождение неизвестно) — полный перечень размещен на сайте www.lot-online.ru в разделе «Документы к лоту».

Продавец гарантирует, что Лот №1 никому не продан, не находится под арестом, не обременен правами третьих лиц, не является предметом иных судебного разбирательства, за исключением указанных в настоящем информационном сообщении.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

Телефоны для справок: (846) 248-21-43, 8-800-777-57-57.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, не являющиеся аффилированными по отношению к Заемщику — ООО «ТСК Статус», к Поручителям — Бушину Борису Анатольевичу, Бушиной Екатерине Александровне, ООО «СК Статус». своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе могут юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся Пользователями электронной торговой площадки, за исключением лиц, указанных в предыдущем абзаце.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица — копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

— Учредительные документы;

— Свидетельство о внесении записи о регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц/лист записи ЕГРЮЛ;

— Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

— Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

— Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

— Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

— письмо, заверенное руководителем, о том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации или ликвидации, или банкротства, не является юридическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которого приостановлена.

2.3. Индивидуальные предприниматели:

— Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

— Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/лист записи ЕГРИП;

— Свидетельство о постановке на налоговый учет.

— Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора уступки прав (требований), который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

— № 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору уступки прав (требований).

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщение

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату, указанную в сообщении о проведении торгов.

4) будут выявлены признаки аффилированности претендента по отношению к Заемщику — ООО «ТСК Статус», к Поручителям — Бушину Борису Анатольевичу, Бушиной Екатерине Александровне, ООО «СК Статус».

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на понижение (голландский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенным на сайте www.lot-online.ru.

В случае наличия одного ценового предложения, другой участник аукциона вправе подать более высокое ценовое предложение до момента окончания электронного аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену Прав.

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор уступки прав (требований) заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в качестве оплаты цены продажи Прав, по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Оплата цены продажи Прав, установленной в ходе аукциона, за вычетом суммы ранее внесенного задатка, производится Победителем аукциона (Покупателем) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, в следующем порядке по реквизитам:

1. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/001 от 25.01.2012г., что составляет 5% от цены продажи Прав за вычетом 5% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/001 от 25.01.2012г.»

2. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/004 от 09.02.2012г., что составляет 23% от цены продажи Прав за вычетом 23% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/004 от 09.02.2012г.»

3. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/007 от 21.02.2012г., что составляет 18% от цены продажи Прав за вычетом 18% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/007 от 21.02.2012г.»

4. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/010 от 01.03.2012г., что составляет 5% от цены продажи Прав за вычетом 5% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/010 от 01.03.2012г.»

5. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/014 от 23.03.2012г., что составляет 14% от цены продажи Прав за вычетом 14% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/014 от 23.03.2012г.»

6. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/056 от 26.11.2012г., что составляет 8% от цены продажи Прав за вычетом 8% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/056 от 26.11.2012г.»

7. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 13/56/001 от 20.02.2013г., что составляет 19% от цены продажи Прав за вычетом 19% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №13/56/001 от 20.02.2013г.»

8. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 13/56/007 от 29.03.2013г., что составляет 4% от цены продажи Прав за вычетом 4% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №13/56/007 от 29.03.2013г.»

9. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 13/56/009 от 19.04.2013г., что составляет 4% от цены продажи Прав за вычетом 4% от суммы задатка, оплаченного Победителем аукциона:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №13/56/009 от 19.04.2013г.»

Основанием для оплаты цены продажи прав (требований) является протокол подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора уступки прав (требований) задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае уклонения Победителя аукциона от оплаты цены продажи Прав /заключения договора уступки прав (требований), Продавец вправе заключить договор уступки прав (требований) с участником, предложившим в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона.

Продавец направляет участнику, предложившему в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона уведомление о возможности оплаты цены продажи прав (требований) по стоимости, предложенной таким участником.

Оплата цены продажи прав (требований) осуществляется участником, предложившим в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного выше уведомления.

Договор уступки прав (требований) заключается в течение 5 рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Продавца денежных средств в качестве оплаты цены прав (требований) от участника, предложившего в ходе аукциона наибольшее ценовое предложение после Победителя аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска только одного участника, Продавец вправе подписать договор уступки прав (требований) с единственным участником аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона, по минимальной цене продажи Прав.

Оплата цены продажи прав (требований) осуществляется единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся, в следующем порядке по реквизитам:

1. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/001 от 25.01.2012г., что составляет 5% от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/001 от 25.01.2012г.»

2. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/004 от 09.02.2012г., что составляет 23% от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/004 от 09.02.2012г.»

3. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/007 от 21.02.2012г., что составляет 18% от цены продажи:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/007 от 21.02.2012г.»

4. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/010 от 01.03.2012г., что составляет 5% от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/010 от 01.03.2012г.»

5. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/014 от 23.03.2012г., что составляет 14% от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/014 от 23.03.2012г.»

6. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 12/56/056 от 26.11.2012г., что составляет 8% от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №12/56/056 от 26.11.2012г.»

7. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 13/56/001 от 20.02.2013г., что составляет 19% от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №13/56/001 от 20.02.2013г.»

8. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 13/56/007 от 29.03.2013г., что составляет 4% от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №13/56/007 от 29.03.2013г.»

9. Для оплаты прав (требований), возникших из договора № 13/56/009 от 19.04.2013г., что составляет 4% от цены продажи Прав:

ПАО Сбербанк

БИК: 043601607, Отделение Самара, г. Самара, кор/счет: 30101810200000000607,

ИНН: 7707083893, КПП: 631602001, р/с 47422 810 3 5400 9999777

Назначение платежа: «Оплата по договору уступки прав (требований) в погашение задолженности ООО „ТСК-Статус“ по кредитному договору №13/56/009 от 19.04.2013г.»

Основанием для оплаты цены продажи для Единственного участника будет являться протокол признания аукциона несостоявшимся.

Для заключения Договора уступки прав (требований) Победитель аукциона должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в качестве оплаты цены продажи Прав явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 40А, контактный телефон 8-951-090-06-65 Кривов Максим Борисович.

Неявка Победителя аукциона по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания Договора уступки прав (требований) в установленный срок, рассматривается как отказ победителя аукциона от заключения Договора уступки прав (требований).

Аукцион признается несостоявшимся, если:

а) не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо ни один из претендентов не признан Участником торгов;

б) к участию в торгах допущен только один претендент;

в) ни один из Участников торгов не сделал предложения по минимальной цене Прав.