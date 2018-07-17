На площадь Маркса приехал трёхколёсный бар с лимонадом

Новосибирске появилась мобильная точка уличной еды под названием «Велобар». Первым местом, где её создателю удалось договориться об аренде места, стала площадка перед ГУМом на площади Маркса.

«Велобар» представляет собой трёхколёсную тележку с установленным внутри холодильником. Сейчас точка продаёт только лимонад, но в ближайшем будущем к нему должен добавиться ещё и кофе.

Порция прохладительного напитка стоит 100 рублей и представляет собой стакан из смеси воды, льда, сиропа и каких-то натуральных добавок, например лимона, базилика и других компонентов.

«Велобар» сделал своими руками и сам торгует в нём профессиональный повар по имени Павел. По его словам, он вдохновлялся похожими тележками с напитками из Италии

«Там они действительно могут переезжать с места на место в течение дня. Но у нас для такой точки нужно арендовать место. Я пытался договориться с Центральным парком и парком «Берёзовая роща», но получилось только здесь — на Маркса», — объяснил он выбор места корреспонденту НГС.

Площадка у ГУМа популярна у подобных форм торговли. Бок о бок с «Велобаром» работает точка с мягким мороженым, а ближе к зданию универмага — тележка с пловом.

В целом же направление фуд-траков, мобильных заведений общепита, в этом году развивается особенно активно. Только в этом месяце НГС уже писал о закусочной с хот-догами в автобусе и передвижной пекарне с тандыром внутри.