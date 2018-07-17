Ещё
На площадь Маркса приехал трёхколёсный бар с лимонадом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На площадь Маркса приехал трёхколёсный бар с лимонадом 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске появилась мобильная точка уличной еды под названием «Велобар». Первым местом, где её создателю удалось договориться об аренде места, стала площадка перед ГУМом на площади Маркса.
«Велобар» представляет собой трёхколёсную тележку с установленным внутри холодильником. Сейчас точка продаёт только лимонад, но в ближайшем будущем к нему должен добавиться ещё и кофе.
Порция прохладительного напитка стоит 100 рублей и представляет собой стакан из смеси воды, льда, сиропа и каких-то натуральных добавок, например лимона, базилика и других компонентов.
«Велобар» сделал своими руками и сам торгует в нём профессиональный повар по имени Павел. По его словам, он вдохновлялся похожими тележками с напитками из Италии.
«Там они действительно могут переезжать с места на место в течение дня. Но у нас для такой точки нужно арендовать место. Я пытался договориться с Центральным парком и парком «Берёзовая роща», но получилось только здесь — на Маркса», — объяснил он выбор места корреспонденту НГС.
Площадка у ГУМа популярна у подобных форм торговли. Бок о бок с «Велобаром» работает точка с мягким мороженым, а ближе к зданию универмага — тележка с пловом.
В целом же направление фуд-траков, мобильных заведений общепита, в этом году развивается особенно активно. Только в этом месяце НГС уже писал о закусочной с хот-догами в автобусе и передвижной пекарне с тандыром внутри.
ngs.ru: последние новости
В сотне лучших: НГУ покорил ещё один престижный рейтинг Бразильский чемпион из Грузии сыграет за новосибирский «Сибиряк» В Новосибирск приехал поезд с китайской военной техникой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
В Петербурге прогремел взрыв
Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot176
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение