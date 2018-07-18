В Уфе уволен зачинщик забастовки водителей «скорой помощи»

Старший водитель Станции скорой медицинской помощи Уфы Владимир Омельченко, инициировавший протестную акцию в связи с невыплатой зарплаты коллегам, уволен после 14 лет работы на предприятии. Об этом он рассказал ГорОбзор.ру. При этом задолженность в размере около 100 тысяч рублей перед ним работодателем не погашена.

— Между мной и руководителем состоялся разговор. Он мне дал понять, что работать дальше у меня не получится. Я принял решение уйти. В такой же ситуации были еще около 10 водителей, которые за последние несколько лет требовали своевременной оплаты труда, но, не добившись этого, увольнялись, — рассказал Омельченко.

Комментировать ситуацию руководство ССМП Уфы отказалось, сославшись на то, что в конфликте разбирается Минздрав Башкирии . В министерстве здравоохранения РБ, между тем, указали на то, что 10 июля министр здравоохранения республики Анвар Бакиров уже провел рабочее совещание по вопросам предоставления автотранспортных услуг ГБУЗ «Республиканская станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф».

— В ходе встречи учредитель компании аутсорсера пояснил, что предоставляемые автомобили скорой медицинской помощи работают на линиях не более трех лет, проводится их регулярный технический осмотр, для полноценного отдыха водителей арендуются помещения непосредственно на подстанциях. Он отметил, что некоторые имеющиеся нарушения со стороны аутсорсера, в том числе, по срокам выплаты заработной платы имели место, но не носили системный характер. В заключение совещания Анвар Бакиров рекомендовал учредителю компании аутсорсера взять под личный контроль исполнение финансовых обязательств перед водителями. Учредитель аутсорсинговой компании подтвердил свою готовность контролировать выплату заработной платы водителям и обязался не допускать повторения подобной ситуации, — прокомментировали в Минздраве.

Протестная акция, о которой объявили 9 июля водители ССМП Уфы, провалилась: требования о погашении долгов по зарплате за три месяца предприятием «Автотранском» в течение недели выполнены частично. В первый день забастовки акция водителей продолжалась 30 минут. Срочно прибывшее на место руководство пошло на уступки и обещало погасить задолженность в течение недели, после чего акцию было решено приостановить. Шоферам в итоге выплатили полностью за апрель этого года, а также по 10 тысяч рублей при необходимых в среднем 30 тысячах рублей за май, не оплачена работа в июне и частично июле. Ранее сообщалось, что опубликовано открытое письмо сотрудников Станции скорой медицинской помощи Уфы под заголовком «Нет — приватизации службы скорой помощи». Профсоюз медиков «Действие», комментируя ситуацию ГорОбзор.ру, указал на нарушения в договорах между водителями и «Автотранском».

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