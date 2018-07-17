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В Молдавии по подозрению в коррупции задержали десять человек
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В Молдавии по подозрению в коррупции задержали десять человек 

РИА Новости 1 час назад
КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Десять человек задержаны по подозрению в коррупции в ходе многочисленных обысков, которые продолжаются в ряде городов Молдавии, сообщил во вторник портал Deschide.md со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) республики.
Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят во вторник обыски в офисах государственного предприятия «Вокзалы и автостанции».
"К этому часу задержаны десять человек, среди них руководители филиалов госпредприятия «Вокзалы и автостанции», а также диспетчеры, контролеры и другие лица, ответственные за проверку транспорта на внутренних и международных маршрутах", — сообщил портал.
Как заявила журналистам пресс-секретарь НАЦ республики Анжела Старински, обыски проходят по 50 адресам — в Кишиневе, Каушанах, Бельцах, Дрокии, Хынчештах, Яловенах, Единце, Оргееве, Унгенах и Кагуле. «Офицеры проводят обыски в офисах как руководителей территориальных отделений, так и сотрудников различных уровней», — сказала она.
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