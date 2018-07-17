В Молдавии по подозрению в коррупции задержали десять человек

КИШИНЕВ , 17 июл — РИА Новости . Десять человек задержаны по подозрению в коррупции в ходе многочисленных обысков, которые продолжаются в ряде городов Молдавии , сообщил во вторник портал Deschide.md со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) республики.

Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят во вторник обыски в офисах государственного предприятия «Вокзалы и автостанции».

"К этому часу задержаны десять человек, среди них руководители филиалов госпредприятия «Вокзалы и автостанции», а также диспетчеры, контролеры и другие лица, ответственные за проверку транспорта на внутренних и международных маршрутах", — сообщил портал.