ПГК возобновила перевозки руды между Михайловским ГОКом и НЛМК

«В прошлом году завоз окатышей с Московской железной дороги почти прекратился, так как потребности НЛМК в этой продукции полностью закрыла фабрика окомкования концентрата Стойленкского горно-обогатительного комбината, введенная в конце 2016 года. В этом году погрузка возобновилась, и мы своевременно обеспечили подвижным составом поставки железорудного сырья в Липецк », — уточнил директор Московского филиала Виктор Храпов.

Грузы следуют в полувагонах и специализированных вагонах-хопперах, предназначенных для перевозки агломерата и окатышей.