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ПГК возобновила перевозки руды между Михайловским ГОКом и НЛМК
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ПГК возобновила перевозки руды между Михайловским ГОКом и НЛМК 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«В прошлом году завоз окатышей с Московской железной дороги почти прекратился, так как потребности НЛМК в этой продукции полностью закрыла фабрика окомкования концентрата Стойленкского горно-обогатительного комбината, введенная в конце 2016 года. В этом году погрузка возобновилась, и мы своевременно обеспечили подвижным составом поставки железорудного сырья в Липецк», — уточнил директор Московского филиала Виктор Храпов.
Грузы следуют в полувагонах и специализированных вагонах-хопперах, предназначенных для перевозки агломерата и окатышей.
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