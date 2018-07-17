В пансионате № 31 прошла уникальная выставка

В пансионате для ветеранов труда № 31 состоялась уникальная передвижная выставка «Век добра, заботы и милосердия».

В июне запущен творческий проект «Век добра, заботы и милосердия», посвященный 100-летию социальной службы в России . Это уникальная передвижная выставка работ, авторами которых являются люди, проживающие в пансионатах и домах-интернатах.

«Нам посчастливилось выставлять ее одними из первых. Трудно передать словами, насколько искусно и с любовью выполнены работы. Великолепная выставка!», — говорится на сайте пансионата № 31.