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В пансионате № 31 прошла уникальная выставка
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В пансионате № 31 прошла уникальная выставка 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В пансионате для ветеранов труда № 31 состоялась уникальная передвижная выставка «Век добра, заботы и милосердия».
В июне запущен творческий проект «Век добра, заботы и милосердия», посвященный 100-летию социальной службы в России. Это уникальная передвижная выставка работ, авторами которых являются люди, проживающие в пансионатах и домах-интернатах.
«Нам посчастливилось выставлять ее одними из первых. Трудно передать словами, насколько искусно и с любовью выполнены работы. Великолепная выставка!», — говорится на сайте пансионата № 31.
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