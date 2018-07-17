«Кировэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил работы в охранных зонах электрических сетей

В летний период на частных земельных участках и сельхозугодиях активно ведутся строительные и ремонтные работы, в том числе с использованием крупногабаритной спецтехники.

Игнорирование требований норм и правил при производстве работ рядом с линиями электропередачи может привести к печальным последствиям.

«Кировэнерго» обращается к руководителям предприятий и организаций всех видов собственности, а также гражданам и напоминает о необходимости соблюдения требований к работам в охранных зонах электрических сетей.

Охранные зоны — это расстояния от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — 1 метр.

Во время работы в пределах охранных зон помните: случайное приближение к проводу кузовом самосвала или иной крупногабаритной техники смертельно опасны для человека. Водитель при этом может получить серьезную травму или погибнуть на месте от действия электрического тока.

Если по неосторожности такая ситуация все же возникла, важно знать: транспортное средство покидать нельзя! Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (более 8 метров), после чего сообщить об инциденте энергетикам и в местную администрацию.

В зависимости от последствий такого технологического нарушения, лица, нарушившие правила работы в границах охранных зон, могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной. Добровольное сообщение о случившемся (явка с повинной) может существенно смягчить степень этой ответственности.

Справка:

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждённых Постановлением Правительства РФ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

— проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

— находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

— производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

— размещать свалки;

— складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

— размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

— использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов;

— бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

— осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без письменного согласования с сетевой организацией:

— строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

— горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

— посадка и вырубка деревьев и кустарников;

— дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда;

— проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

— земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта;

— полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров;

— полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли;

— проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»