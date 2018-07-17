Еще два общественных пространства начнут обновлять на этой неделе в Вологде

Подготовительные работы уже начались на ул. Чернышевского, 73. К ремонту общественного пространства по ул. Емельянова у здания ВГМХА в Молочном строители приступят в пятницу. Всего этим летом по проекту «Городская среда» в Вологде обновятся пять территорий.

Компания «Интелстрой» выиграла муниципальный конкурс на ремонт сквера на ул. Чернышевского, 73. Работы начались позже запланированного срока из-за процедуры согласования коммуникаций. Сейчас на объекте началась «выборка» — подготовка дорожек к ремонту покрытий и установка нового бортового камня.

В ближайшие несколько месяцев у Центра дополнительного образования пройдет выравнивание территории, посев газона и зеленых насаждений. После ремонта юные вологжане будут ходить по обновленным дорожкам.

В список объектов для ремонта «Городская среда» на 2018 год также вошло общественное пространство по улице Емельянова у здания ВГМХА в селе Молочное. Благоустройство этой зоны было отсрочено на время экзаменационных сессий и работы приемной комиссии.

«В пятницу подрядчик начнет подготовку. Активная фаза работ стартует с середины следующей недели, когда ВГМХА завершит прием абитуриентов. К 1 сентября объект должен быть сдан. На следующей неделе вместе с представителями академии и активом ТОС встретимся с подрядчиком на месте и окончательно обсудим все детали ремонта», — прокомментировал Глава города Вологды Юрий Сапожников

Территории вошли в пятерку лидеров рейтингового голосования по проекту «Городская среда», которое прошло в марте. Сейчас продолжаются работы по благоустройству и других общественных пространств. Во Фрязиновском парке идет планировка дорожек и выравнивание грунта — после обильных осадков много времени ушло на отведение воды и устройство дренажной системы.

«На 90% завершены работы пешеходных зон на улицах — Мишкольцкой и Пионерской. Сейчас на объектах осталось выровнять газон и установить скамейки с урнами. Подрядчик обязуется завершить благоустройство к 31 июля», — комментирует начальник отдела благоустройства Департамента городского хозяйства Вологды Виталий Шалаевский

За качеством и соблюдением сроков работ следят депутаты, городские власти и сами жители. Этим летом по проекту «Городская среда» работы пройдут в 62 дворах, на части объектов строители уже завершили ремонты.