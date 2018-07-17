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В Казани ночью сгорели три частных дома: погиб один человек
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В Казани ночью сгорели три частных дома: погиб один человек 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Человек погиб при пожаре, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Сообщение о пожаре в жилом массиве Старые Горки поступило в 00.53. На ул. Кооперативной загорелись три деревянных дома № 5, №5а, №5/1, расположенных вплотную. На момент прибытия пожарных дом №5 был полностью охвачен огнем, крыша начинала разрушиться. Хозяева сообщили, что в одном из строений находится человек. В 2.12 открытое горение удалось ликвидировать, в ходе разбора завалов спасатели обнаружили обгоревшее тело 29-летнего человека.
В результате пожара сгорели дома № 5, 5а, №5/1 и надворные постройки. Общая площадь составила 137 кв. метров. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.
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