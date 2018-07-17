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В Англии запретили использование шлангов для полива из-за долгой засухи
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В Англии запретили использование шлангов для полива из-за долгой засухи 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Более семи миллионов семей в Англии вынуждены временно отказаться от водопроводных шлангов для полива. Из-за самой протяженной жары за последние 42 года, которая, по словам синоптиков, продержится до конца июля, сильно понизился уровень воды в реках и резервуарах по всей стране. Больше всего от засухи пострадала северо-западная часть Англии, в июле там выпало всего лишь 9% всех осадков. Для экономии водных ресурсов компания United Utilities запретила британцам использовать шланги для заполнения бассейнов, прудов, мытья машин, окон, дорожек и других внешних поверхностей. Такой запрет сейчас — необходимая мера. Коммунальные службы подсчитали, что шланг, в среднем, расходует 540 литров в час — это примерно столько же, сколько семья из четырех человек использует в сутки. Максимальное наказание за нарушение правила — штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. Последний раз такие ограничения были наложены на британцев в 2012 году, когда от засухи пострадало более 20 миллионов человек.
Однако другие водоснабжающие компании не торопятся вводить ограничения. Представители фирм говорят, что несмотря на увеличение спроса на их продукцию, в своих регионах они по-прежнему имеют большие запасы воды.
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