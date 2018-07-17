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Reuters: Eurofighter намерен в ближайшие годы продать несколько сотен истребителей Typhoon
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Reuters: Eurofighter намерен в ближайшие годы продать несколько сотен истребителей Typhoon 

ТАСС 13 минут назад
ТАСС, 17 июля. Консорциум Eurofighter GmbH ожидает, что сможет продать несколько сотен своих истребителей четвертого поколения Typhoon в ближайшие несколько лет. Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, заявил на международном авиационном салоне в британском Фарнборо глава отдела продаж компании Петер Мауте.
"Я уверен, что мы увидим продажи нескольких сотен (самолетов)", — заявил он. В свою очередь исполнительный директор консорциума Фолькер Пальцо отметил, что Eurofighter обсуждает со странами — участницами проекта (Германия, Великобритания, Испания и Италия) модернизацию истребителя.
Typhoon, первый полет которого состоялся в 1994 году, является основным европейским боевым самолетом. В апреле на международной авиационно-космической ярмарке ILA-2018 в Берлине концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation достигли принципиальной договоренности по совместной разработке европейского перспективного истребителя к 2040 году. Также ранее правительство Великобритании объявило, что инвестирует £2 млрд ($2,7 млрд) в проект создания нового истребителя Tempest, который в будущем должен заменить Typhoon в Королевских ВВС.
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