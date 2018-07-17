Ещё
«Яндекс» договорился с властями Москвы развивать беспилотный транспорт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс» договорился с властями Москвы развивать беспилотный транспорт 

Ведомости 1 час назад
«Яндекс» подписал соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба компании. Детали договоренностей стороны будут обсуждать позднее, уточнил собеседник «Ведомостей».
Совместная работа с властями поможет подготовить законодательную базу для внедрения беспилотных технологий на улицах Москвы, надеется «Яндекс». Испытания в реальных условиях (с водителем за рулем), в свою очередь, позволят быстрее обучить беспилотные автомобили и повысить конкурентоспособность российских технологий на мировом уровне, считает гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.
«Мы надеемся, что к 2030 г. беспилотные машины станут привычным явлением на дорогах Москвы, но впереди еще много работы, и мы рассчитываем, что сегодняшнее соглашение позволит ускорить разработку и внедрение беспилотников в России», — отметила пресс-служба «Яндекса». В будущем компания планирует также договариваться об испытаниях в других городах и регионах России.
«Яндекс» отмечает, что инвестирует в развитие технологии беспилотных автомобилей, поскольку видит в них будущее. «Мы уверены, что в ближайшие 12 лет беспилотные технологии изменят городскую транспортную систему и сотрут грань между такси, каршерингом, личным и общественным транспортом», — уточняет пресс-служба компании.
«Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г. Беспилотная машина компании впервые проехала по улицам Москвы после снегопада в феврале. В июне беспилотный автомобиль «Яндекса» преодолел 789 километров, доехав от Москвы до Казани. «Во всех испытаниях за рулем находился опытный водитель, который контролировал ситуацию», — подчеркивает пресс-служба компании.
Ведомости: последние новости
Абрамович купил пентхаус в Лондоне за 30 млн фунтов стерлингов «АвтоВАЗ» объяснил решение прекратить выпуск Lada Priora Собянин предложил подумать об установке знака на Никольской в память о ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17334
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
В Петербурге прогремел взрыв
Крымский мост закроют из-за Расторгуева163
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде46
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение