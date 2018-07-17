«Яндекс» договорился с властями Москвы развивать беспилотный транспорт

«Яндекс» подписал соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба компании. Детали договоренностей стороны будут обсуждать позднее, уточнил собеседник «Ведомостей»

Елена Бунина. Совместная работа с властями поможет подготовить законодательную базу для внедрения беспилотных технологий на улицах Москвы , надеется «Яндекс». Испытания в реальных условиях (с водителем за рулем), в свою очередь, позволят быстрее обучить беспилотные автомобили и повысить конкурентоспособность российских технологий на мировом уровне, считает гендиректор «Яндекса» в России

«Мы надеемся, что к 2030 г. беспилотные машины станут привычным явлением на дорогах Москвы, но впереди еще много работы, и мы рассчитываем, что сегодняшнее соглашение позволит ускорить разработку и внедрение беспилотников в России», — отметила пресс-служба «Яндекса». В будущем компания планирует также договариваться об испытаниях в других городах и регионах России.

«Яндекс» отмечает, что инвестирует в развитие технологии беспилотных автомобилей, поскольку видит в них будущее. «Мы уверены, что в ближайшие 12 лет беспилотные технологии изменят городскую транспортную систему и сотрут грань между такси, каршерингом, личным и общественным транспортом», — уточняет пресс-служба компании.