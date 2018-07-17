Анастасия Заворотнюк похвасталась, что ее дочь устроилась на работу

Девушка получила должность в престижном концерне в Нью-Йорке

В понедельник у дочери Анастасии Заворотнюк был первый рабочий день. 22-летняя Анна Стрюкова теперь является сотрудником Warner Music Group. Это третий по величине концерн и семейство студий грамзаписи, входящих в «большую тройку компаний звукозаписи».

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

16 Июл 2018 в 2:00 PDT Первый рабочий день!)))

— с гордостью написала звездная мама и показала поклонникам пропуск дочери.

«Офигеть 😍😍😍 умничка! Поздравляю!», «и это прекрасно! Поздравляю, все лучшее впереди!», «Поздравляю! Пусть Ане сопутствует удача и успех! И пусть эта работа приносит ей радость и удовольствие! », «Анечка, поздравляю! Новый виток вашей жизни! Удачи и успехов!🌹🌹🌹», «Умница, поздравляю!», — порадовались за девушку подписчики в Instagram.

Публикация от @anna_zavorotnyuk

8 Июл 2018 в 2:47 PDT Отметим, что Анна Заворотнюк-Стрюкова уже долгое время живет в Нью-Йорке. В США девушка учится на продюсера в престижном Университете Пейс. За такое обучение дочери Анастасии Заворотнюк приходится платить около полутора миллионов рублей в год. Однако дочь точно оправдывает вложенные средства. Анна прекрасно учится, а теперь еще получила работу.

Напомним, что в январе телезвезда трогательно поздравила свою дочь с днем рождения.

«Ты так быстро выросла… Моя маленькая девочка, добрая, нежная, талантливая, чуткая красавица. Ты прекрасно учишься, ты ставишь правильные цели в жизни и прикладываешь все усилия, чтобы их достигать — осознанно, рассудительно и не по годам мудро. И я знаю, я абсолютно уверена, что все обязательно сбудется, и даже лучше, чем ты можешь себе представить! Ты умеешь дружить и любить, искренне сопереживать и от души радоваться, мечтать и ценить, замечать мелочи и понимать главное. Просто не теряй этого! Береги в себе эту гармонию и такой правильный, цельный, ясный взгляд на мир», — от души написала Анастасия Заворотнюк.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

14 Янв 2018 в 1:43 PST Моя гордость, моя бесконечная любовь, моя душа. С Твоим Днем!

— написала Анастасия Заворотнюк, показав коллаж из нескольких фотографий дочери.

Напомним, что в предыдущем браке Анастасии Заворотнюк — с бизнесменом Дмитрием Стрюковым — у актрисы в 1996 году родилась дочь Анна, а в 2000 году появился на свет сын Майкл. С сентября 2008 года звезда замужем за фигуристом Петром Чернышевым

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

31 Дек 2016 в 8:23 PST Фото: Instagram @azavorotnyuk, @annazavorotnyuk