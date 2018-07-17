«Джентельмены» против «дикарей»: Ничего у этих русских не получится

Со времен Древней Руси русские пытались выстроить конструктивные отношения с Западом. И все это время получали в ответ только хамство, презрение и агрессию.

Вот и сейчас стоило доброжелательно принять для проведения переговоров об улучшении отношений группу американских парламентариев, как сразу же последовала цинично-беспардонная реакция. Американский сенатор Джон Кеннеди после возвращения из Москвы заявил: «В России царит философия мафии… Философия денег и власти…».

Сразу же пошла реакция и в странах-марионетках. Конечно же, эти отметились еще более откровенным хамством. В Риге русских назвали «второсортными», а во Львове — призвали линчевать. Ну, как было не подтявкнуть хозяевам?

Самое же отвратительное заключается в том, что такое поведение с точки зрения Запада является абсолютно нормальным. Приехать в Россию, проявить здесь двуличие, уехать и сразу же… обвинить, нахамить… Как это по-западному!

Тут необходимо одно пояснение.

Агрессивно-хамская поведенческая модель считается наиболее эффективной с точки зрения западного менеджмента. Предполагается, если первым выдвинуть обвинение и сделать это в максимально хамской форме, то удастся быстро и с минимальными потерями добиться уступок от конкурентов. Конкурентами же в западном мире считаются все — и те, кого Запад называет врагами, и те, кого он официально именует «партнерами».

В таком духе западного человека и воспитывают. Начиная с ранних лет, только тому и учат: жизнь — это борьба за выживание, в нем нет ни друзей, ни партнеров, а есть только сильные и слабые. «Сильные» не договариваются со «слабыми», а помыкают ими, диктуют им свои условия. По этой причине, чтобы выжить в «войне всех против всех» необходимо или самому стать «сильным», или других сделать «слабыми».

«Сильным» Западу мешает стать то, что он не является монолитом, а представляет собой конгломерат интересов финансовых групп, транснациональных корпораций. Поэтому его стратегия исторически сведена к тому, чтобы максимально ослабить других. И неважно, какие при этом используются методы. В борьбе с конкурентами все средства хороши.

Но человек по своей природе существо эмоциональное. Чувства же всегда служили ограничителями для холодного и беспринципного расчета. Поэтому западная философия менеджмента всегда рассматривала «сантименты» в качестве низших свойств человеческой натуры и всегда относилась к ним негативно.

На практике же это приводило к тому, что на протяжении целых поколений такие чувства как сострадание, сочувствие, сопереживание, понимание и др. вытравливались из сознания западного человека. Делалось это крайне иезуитским способом — по принципу «клин клином вышибают». Вместо сострадания приучали к презрению. Вместо понимания — к агрессии. Вместо сочувствия — к насилию.

Европейская цивилизация начала свое существование с массового распространения рабовладения. Причем насилие и унижение приобрело публичный характер, больше того — развлекательные черты. Вспомните Древний Рим , который прославился «гладиаторскими играми».

Позднее «христианская» Европа отметилась масштабным сжиганием еретиков. Причем аутодафе приобрели зрелищный и даже карнавальный характер.

Еще один пример — Магдебургское право, возникшее в XIII веке. В нем было предусмотрено создание позорных столбов в каждом городе. Для того чтобы быть прикованным к ним, достаточно было обычного доноса. Тем самым поощрялось доносительство. Каждый горожанин должен был продемонстрировать свою благонамеренность унижением наказанного.

Эпоха колониализма принесла менее кровавые, но не менее циничные способы переформатирования сознания. Начиная с эпохи Медичи в Европе, стало традицией выставлять представителей неевропейских народов в «человеческих зоопарках». Один из первых был создан при дворе Римского папы. В этом «человеческом зоопарке», созданном кардиналом Ипполитом Медичи в первой половине XVI века, были представлены мавры, татары, индейцы, турки и африканцы, а также выходцы из России. Смысл этого действа состоял в том, чтобы приучить европейцев видеть в других народах лишь «дикие», «отсталые» массы, «бессильные перед мощью Запада».

«Человеческие зоопарки» просуществовали на протяжении нескольких веков. Последний («конголезская выставка») был представлен в рамках Всемирной выставки в Брюсселе в 1958 году.

Впрочем, и после этого публично-развлекательная демонстрация насилия и жестокости никуда не исчезла. Она лишь перенеслась в виртуальный мир.

Ничего подобного этим «забавам» не было ни в Древней Руси, ни в Российской империи. Не говоря уже о том, что в отличие от Запада, на нашей земле никогда не было рабства (по крайней мере, в чистом виде). Никто не вытравливал из русского человека и естественные эмоции, благодаря чему русские сохранили природную человеческую чувственность.

Как следствие, сформировались два диаметрально противоположных мира — Россия и Запад. Каждый со своей психологией, со своим миросозерцанием. Два психотипа, никак не совпадающие между собой.

Один — сохранивший в себе природные человеческие черты.

Другой — воспитанные воспринимать любые проявления человечности слабостью.

Один — исходящий из того, что лучшим способом разрешения вопросов является диалог.

Другой — действующий по принципу бультерьера: «есть возможность — вцепись в глотку».

Порой складывается впечатление, что кто-то специально на протяжении тысячелетий создавал эти антиподы. Так это или нет, но Западу и России никогда не сойтись.

Запад может оставаться только Западом.

Россия должна оставаться только Россией. И самое разумное отношение с ее стороны к Западу может быть только одно — не давать почувствовать превосходство над собой.

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