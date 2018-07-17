Против русских летчиков с авиабазы Хмеймим готовят «оружие возмездия»

В национальном учебном центре в Форте Ирвин (шт. Калифорния) солдаты подразделения радиоэлектронной борьбы 1-й пехотной дивизии из 1-й тактической группы Big Red One армии США в рамках учения провели испытания переносных средств РЭБ (мобильных адаптеров EW). По сценарию бойцам предстояло оценить существующий электромагнитный спектр, заглушить связь и работу радаров «синих врагов» и одновременно обеспечить необходимые радиокоммуникации «дружеским силам».

Сержант Григ Робинсон, участвовавший в этом учении, положительно отозвался о переносной станции РЭБ, которая внешне напоминает обычную ранцевую армейскую радиостанцию, но с более сложной антенной. Тем не менее, новый адаптер EW пока еще не может быть интегрирован в армии НАТО , так как инженерам потребуется время, чтобы довести его до ума, считает Робинсон.

Отметим, что в Штатах очень серьезно относятся к мобильным средствам военных коммуникаций, которые способны работать в самых сложных средах. В частности, в 2020 году в армии США уже должно появиться индивидуальное устройство Raven Claw 1 — что-то вроде небольшого ноутбука, который обеспечит солдатам аварийную связь в течение 30 секунд в самых токсичных электромагнитных условиях.

Трэвис Слокамб, вице-президент фирмы-разработчика Electronic Warfare Systems корпорации Raytheon назвал этот военный гаджет «последним шансом» в случае выхода из строя остальных радиопередатчиков. Таким образом, технологический задел у американцев имеется.

Военный эксперт Марк Померло на страницах военного блога c4isrnet, комментируя испытание в Форте Ирвин, сообщил, что переносные станции РЭБ должны закрыть пробелы, которые обозначились в последнее время. Дело в том, что принятый на вооружение в армии США централизованный инструмент планирования и управления радиоэлектронной войной (EWPMT) сегодня не решает своих задач, когда речь идет о серьезных противниках.

Россия ― и в какой-то степени, Китай ― демонстрируют потрясающие возможности в электромагнитном спектре. Когда дело доходит до радиоэлектронной войны, мы не в состоянии с ними конкурировать», — не так давно признался генерал-майор Джон Моррисон, руководитель армейского Центра передового опыта, кибернетических операций. А генерал-лейтенант Пауль Функ, командующий объединенной оперативно-тактической группой в операции «Непоколебимая решимость» (против ИГИЛ* — авт.) сказал, что «без победы в РЭБ, маневренная война теряет всякий смысл».

Можно не сомневаться, кого имел в виду Пауль Функ II, обобщая опыт боевых действий на Ближнем Востоке 2014-2017 годов — конечно, не боевиков «Исламского государства».

Таким образом, американцы даже не скрывают, что разрабатываемый мобильный адаптер EW направлен против русских солдат. Речь, безусловно, идет о прокси-конфликте в Сирии , где поддерживаемые американцами боевики потерпели поражение. Учитывая, что в армии США делается особое ударение на применение высокоточного оружия и беспилотников, именно здесь обозначились те самые «потрясающие возможности» России, которые не позволяют Америке эффективно вести «маневренную войну».

Напомним, в ночь с 5 на 6 января 2018 года системы обеспечения безопасности российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус уничтожили 13 неизвестных БПЛА. Неэффективными также оказались удары «Томагавками» в апреле этого года по правительственным и военным объектам Сирии.

Об этом много и подробно рассказано, в том числе и в западных СМИ, поэтому нет особой необходимости останавливаться на этих событиях. Судя по всему, связано это с тем, что сегодня в армии США нет средств РЭБ, которые могли бы удаленно ослепить российские радары ПВО в момент атаки дронов или ракет.

Именно эти задачи и должны решать переносные станции РЭБ, которые испытывались в Форте Ирвин. Их, по идее разработчиков, диверсанты должны доставить, например, в район дислоцирования российских ПВО С-400 (или командных пунктов) на расстояние эффективного применения. Далее мобильные адаптеры EW, с одной стороны, начнут генерацию помех против наших радаров и радиосвязи, с другой — обеспечат необходимой информацией летящие для атаки БПЛА или ракеты. Причем, без подключения к стационарным источникам питания, а за счет аккумуляторов.

В изобретательности американцам не откажешь. Мало того, что мобильные станции РЭБ смогут ослепить наши ПВО (правда, если окажутся в непосредственной близости), так еще позволят небольшим группам солдат или даже разведчикам-одиночкам контролировать весь электромагнитный спектр, передавая информацию по наименее токсичным районам и подсказывая своим ракетам наиболее безопасные маршруты.

Но это — в идеале, в действительности же возникает слишком много технических и организационных проблем, в том числе и связанных с рисками быстрого обнаружения переносных станций РЭБ.

По понятным причинам, все характеристики прототипов мобильных адаптеров EW засекречены, но на американских форумах считают, что разведчики должны оказаться в нескольких километрах от российских военных объектов, чтобы на пару минут нарушить чужие и поддержать свои радиоэлектронные коммуникации, а затем неминуемо погибнуть.

По сути, американские командиры частей РЭБ обязаны отправить хорошо подготовленных солдат на верную смерть. Поэтому пока не будут решены вопросы с безопасностью, вряд ли эти устройства поступят в воинские части.

В целом, за океаном есть понимание, что вероятность прямой ядерной войны между США и Россией крайне мала, зато в ряде международных конфликтов идет опосредственная борьба, в которых испытываются новые системы вооружения. Здесь невольно напрашиваются параллели с переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger, которые разрабатывались для масштабной войны против СССР, но в реальности эффективно применялись против наших летчиков в Афганистане

Учитывая, что переносные станции РЭБ, по логике вещей, предназначены (по крайне мере сегодня) для смертников, то высока вероятность того, что достаточно скоро что-то вроде самопальных мобильных адаптеров EW появится в руках шахидов. Ведь под видом мирных жителей боевики запросто могут оказаться поблизости, к примеру, российской авиабазы Хмеймим, чтобы создать временные помехи для наших радаров в момент атаки дронов. Во всяком случае, блог c4isrnet сообщил, что несколько прототипов переносных станций РЭБ отправлены за океан для испытаний в реальных боевых условиях.

Как бы ни прошли эти испытания, ясно одно: американцы не смирились и не смирятся с нынешним положением дел в области РЭБ. Они приложат все силы, чтобы вырваться вперед.

* «Исламское государство» ( ИГИЛ ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

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