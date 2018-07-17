Уведомление о земельном участке для налоговой принимают в центре госуслуг Хорошево-Мневников

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, теперь принимают во всех столичных центрах госуслуг, в том числе и в районе Хорошево-Мневники.

Екатерина Репина. — Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг с 8 утра до 8 вечера, без привязки к месту жительства. Для этого необходимы паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — рассказала специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы

Центр госуслуг района Хорошево-Мневники расположен по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 1. (ео)