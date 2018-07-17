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Лаборатория Касперского засудила зарубежную газету за статью о взломе
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Лаборатория Касперского засудила зарубежную газету за статью о взломе 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Российская антивирусная компания «Лаборатория Касперского» выиграла процесс против крупной голландской газеты De Telegraaf. Процесс проходил в голландском суде, а претензии касались опубликованной статьи, в которой рассказывалось о женщине-хакере.
Проблемная статья была опубликована 3 февраля, она называлась «Meesterspionne of misleidster? Welkom in de wondere wereld van hacker Rian van Rijbroek» («Супершпион или обманщик? Добро пожаловать в чудесный мир хакера Риан ван Райброэк»).
К истории Риан ван Райброэк, женщины-хакера, голландская газета умудрилась приплести упоминание некоей «всемирно знаменитой российской компании в области безопасности», в сети которой проникла ван Райброэк.
Более того, в статье описывалось, что женщина обнаружила компромат, согласно которому член голландского парламента передавал через компанию информацию России. Российский вендор принял это на свой счет.
Для «Лаборатории Касперского» такая постановка вопроса — серьезный удар по репутации, так как компания всегда сторонилась участия в различных информационных войнах. И уж тем более знаменитейший российский вендор не мог допустить проникновения в свои сети какой-то хакерши.
После этой статьи «Лаборатория» инициировала внутреннее расследование, чтобы выяснить, имел ли место некий взлом систем корпорации. Оказалось, что никакого взлома не было, более того — сама ван Райброэк заявила, что никого не взламывала и никому о подобном не рассказывала.
В своем ЖЖ глава и основатель антивирусной компании Евгений Касперский прокомментировал вынесенное голландским судом решение в пользу российской антивирусной компании.
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