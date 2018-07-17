Лаборатория Касперского засудила зарубежную газету за статью о взломе

Российская антивирусная компания «Лаборатория Касперского» выиграла процесс против крупной голландской газеты De Telegraaf. Процесс проходил в голландском суде, а претензии касались опубликованной статьи, в которой рассказывалось о женщине-хакере.

Проблемная статья была опубликована 3 февраля, она называлась «Meesterspionne of misleidster? Welkom in de wondere wereld van hacker Rian van Rijbroek» («Супершпион или обманщик? Добро пожаловать в чудесный мир хакера Риан ван Райброэк»).

К истории Риан ван Райброэк, женщины-хакера, голландская газета умудрилась приплести упоминание некоей «всемирно знаменитой российской компании в области безопасности», в сети которой проникла ван Райброэк.

Более того, в статье описывалось, что женщина обнаружила компромат, согласно которому член голландского парламента передавал через компанию информацию России . Российский вендор принял это на свой счет.

Для «Лаборатории Касперского» такая постановка вопроса — серьезный удар по репутации, так как компания всегда сторонилась участия в различных информационных войнах. И уж тем более знаменитейший российский вендор не мог допустить проникновения в свои сети какой-то хакерши.

После этой статьи «Лаборатория» инициировала внутреннее расследование, чтобы выяснить, имел ли место некий взлом систем корпорации. Оказалось, что никакого взлома не было, более того — сама ван Райброэк заявила, что никого не взламывала и никому о подобном не рассказывала.