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«Лаборатория Касперского» выиграла суд у голландской газеты
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«Лаборатория Касперского» выиграла суд у голландской газеты 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российская компания «Лаборатория Касперского» выиграла судебный процесс против крупной голландской газеты De Telegraaf. Слушания проходили в Нидерландах.
Поводом для судебного разбирательства послужила статья, в которой рассказывалось о женщине-хакере. В материале есть упоминание о некой «всемирно известной российской компании в области интернет-безопасности», компьютеры которой и взломала героиня сюжета.
На серверах женщина, якобы, обнаружила компромат, согласно которому некий голландский парламентарий передавал с помощью «Лаборатории Касперского» ценную информацию России. В компании это сочли серьезным ударом по репутации и выдвинули изданию претензии, напоминает "Интерфакс".
Одновременно корпорация провела внутреннее расследование и доказала, что никакого взлома не было.
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