«Лаборатория Касперского» выиграла суд у голландской газеты

Поводом для судебного разбирательства послужила статья, в которой рассказывалось о женщине-хакере. В материале есть упоминание о некой «всемирно известной российской компании в области интернет-безопасности», компьютеры которой и взломала героиня сюжета.

На серверах женщина, якобы, обнаружила компромат, согласно которому некий голландский парламентарий передавал с помощью «Лаборатории Касперского» ценную информацию России . В компании это сочли серьезным ударом по репутации и выдвинули изданию претензии, напоминает "Интерфакс"

Одновременно корпорация провела внутреннее расследование и доказала, что никакого взлома не было.