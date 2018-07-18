Москву включили в число самых комфортных мегаполисов мира 

Большинство жителей столицы (60%) предпочли бы остаться жить в своем городе. Схожий показатель (62%) отмечается в Лондоне. По качеству организации медицинской помощи Москва уступила лишь Сиднею, Нью-Йорку, Сингапуру и Лондону, заняв пятое место, пишет газета «Ведомости». В частности, город стал лучшим по доступности врачей общей практики. По комфортности социальной инфраструктуры Москва стала лидером. Она также стоит на первом месте по количеству торговых точек в пешей доступности от жилья. Российская столица оказалась в числе худших по доле горожан, активно занимающихся спортом, и по доле курильщиков, зато оказалась второй по площади парков и зеленых насаждений и третьей — по чистоте воздуха.