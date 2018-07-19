Москва вошла в ТОП-5 мегаполисов по комфортности проживания 

Москва оказалась в пятерке лидеров среди мегаполисов мира по комфортности проживания, передает «НьюИнформ».
Известно, что в списке оказались такие столицы, как Париж, Нью-Йорк, Берлин и Лондон.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в ходе урбанистического форума указал на результате исследования агентства PriceWaterhouse Coopers. Он уточнил, что Москва лидирует среди мегаполисов по уровню прироста недвижимости к существованию фонду.
Стоит отметить, что международное агентство PriceWaterhouse Coopers ежегодно отбирает лучшие города по критериям экологичности, динамики градостроительной деятельности и развития транспорта.