Кудрин считает, что Москва и Петербург будут создавать около 40% ВВП к 2035 году

"Москва и Московская область как агломерация сейчас создают примерно 26% ВВП. Если добавить Петербург и область, то суммарно [они] создают 32% ВВП страны. Если мы также инерционно будем подходить к региональной политике, то в 2035 году эти две крупные агломерации будут создавать 40% ВВП страны. В России не хватает таких мегаполисов и агломераций в других регионах", — сказал Кудрин.

По его словам, агломерации в других регионах могут также соединять интеллектуальный, промышленный и экономический потенциал. Создавать новые агломерации, по мнению Кудрина, можно за счет транспортных соединений близлежащих регионов. Он добавил, что в России возможно создание Уральской, Поволжской и Сибирской агломераций. «Мы должны помочь из центра создать такие крупные мегаполисы», — сказал Кудрин.