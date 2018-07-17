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Кудрин считает, что Москва и Петербург будут создавать около 40% ВВП к 2035 году
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Кудрин считает, что Москва и Петербург будут создавать около 40% ВВП к 2035 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург как две крупнейшие агломерации будут создавать 40% ВВП страны к 2035 году, если в России не появится новых мегаполисов. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Urban Forum.
"Москва и Московская область как агломерация сейчас создают примерно 26% ВВП. Если добавить Петербург и область, то суммарно [они] создают 32% ВВП страны. Если мы также инерционно будем подходить к региональной политике, то в 2035 году эти две крупные агломерации будут создавать 40% ВВП страны. В России не хватает таких мегаполисов и агломераций в других регионах", — сказал Кудрин.
По его словам, агломерации в других регионах могут также соединять интеллектуальный, промышленный и экономический потенциал. Создавать новые агломерации, по мнению Кудрина, можно за счет транспортных соединений близлежащих регионов. Он добавил, что в России возможно создание Уральской, Поволжской и Сибирской агломераций. «Мы должны помочь из центра создать такие крупные мегаполисы», — сказал Кудрин.
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