Судебные приставы смогут потребовать у сотовых операторов информацию о звонках от коллекторов

Судебные приставы при проведении расследования о нарушениях со стороны коллекторов смогут запрашивать информацию о совершённых ими телефонных звонках. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

1 января 2017 года вступил в силу закон о защите прав и интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В соответствии с ним кредитор или действующие от его имени лица не могут применять методы, опасные для здоровья и жизни людей, а также психологическое давление.

Однако коллекторы применяют эти методы, используя, в частности, телефонные угрозы. В Федеральную службу судебных приставов поступило 4,5 тысячи обращений на неправомерные действия коллекторов. При этом наказать их практически невозможно. Сотовые операторы отказывают в предоставлении информации о звонках от коллекторов, аргументируя это необходимостью защиты персональных данных.

Закон вносит в КоАП поправки, которые позволяют должностным лицам Федеральной службы судебных приставов получать информацию от операторов сотовой связи, чтобы подтвердить количество телефонных переговоров или отравленных СМС-сообщений.