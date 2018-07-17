В Волгограде парк «Концессий водоснабжения» пополнился новым оборудованием 

Волгоградские «Концессии водоснабжения» приобрели машину горизонтально-направленного бурения ГНБ МНБ-50.
По данным пресс-службы организации, техника позволяет прокладывать трубопроводы без рытья траншей. Для выполнения работ требуется котлован три метра в длину и один метр в ширину. Можно ремонтировать и без разрытий, из колодца или камеры диаметром от 1,5 метров. Оператор с помощью навигатора может управлять траекторией движения трубы под землей. Эта опция незаменима в условиях сложного рельефа и близости других коммуникаций. Кроме того, данная техника способна прокладывать коммуникации на месте старых, разрушая их изнутри. МНБ-50 может проходить сквозь песчаные почвы и бурить пути длиной до 120 метров для труб диаметром от 50 до 315 миллиметров. При этом она не нуждается в смазывающих смесях, что сэкономит средства на их приобретении. Установка произведена в Беларуси. Ее стоимость достигает трех миллионов рублей. Сейчас компания-производитель обучает работе с новым оборудованием слесарей цеха капремонта.