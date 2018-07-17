Проспект Кирова снова проваливается

Выпавшие за минувшие сутки в Саратове осадки стали причиной очередных глобальных разрушений на многострадальном проспекте Кирова. Теперь прогулочную зону украшает новый провал, уходящий под землю на глубину в половину человеческого роста и обнажающий поломанную плитку и следы проржавевших водопроводных коммуникаций.

Контуры ямы, образовавшейся буквально в паре метров от здания Консерватории, обозначили деревянными ограждениями, которые, однако никак не способны предотвратить падение в нее неосторожного пешехода и даже транспортного средства, как это уже случилось несколько месяцев тому назад с мусоровозом. Впрочем, стихийно возникающие углубления в тротуарном покрытии на всем протяжении старой пешеходной зоны — явление, которое уже успело стать для Саратова закономерным. Главное, чтобы они не смущали гостей города, которые, делая памятные снимки на фоне одной из главных местных достопримечательностей, ненароком могут угодить в подземную ловушку.

Напомним, в ноябре 2017 года на улице Октябрьская под землю «ушла» машина службы такси. В апреле саратовцы сообщали о ямах на возле дома №13 по проспекту Героев Отечества и у дома №11 по улице Кузнецова. Несколько провалов произошли прямо в центре города — напротив регионального правительства и на перекрестке улиц Московская и Соборная, где асфальт не выдержал веса грузовика. В результате задними колёсами "КамАЗ" застрял в яме.

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