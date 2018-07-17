Ещё
Проспект Кирова снова проваливается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проспект Кирова снова проваливается 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Выпавшие за минувшие сутки в Саратове осадки стали причиной очередных глобальных разрушений на многострадальном проспекте Кирова. Теперь прогулочную зону украшает новый провал, уходящий под землю на глубину в половину человеческого роста и обнажающий поломанную плитку и следы проржавевших водопроводных коммуникаций.
Контуры ямы, образовавшейся буквально в паре метров от здания Консерватории, обозначили деревянными ограждениями, которые, однако никак не способны предотвратить падение в нее неосторожного пешехода и даже транспортного средства, как это уже случилось несколько месяцев тому назад с мусоровозом. Впрочем, стихийно возникающие углубления в тротуарном покрытии на всем протяжении старой пешеходной зоны — явление, которое уже успело стать для Саратова закономерным. Главное, чтобы они не смущали гостей города, которые, делая памятные снимки на фоне одной из главных местных достопримечательностей, ненароком могут угодить в подземную ловушку.
Напомним, в ноябре 2017 года на улице Октябрьская под землю «ушла» машина службы такси. В апреле саратовцы сообщали о ямах на возле дома №13 по проспекту Героев Отечества и у дома №11 по улице Кузнецова. Несколько провалов произошли прямо в центре города — напротив регионального правительства и на перекрестке улиц Московская и Соборная, где асфальт не выдержал веса грузовика. В результате задними колёсами "КамАЗ" застрял в яме.
Если вы заметили нечто подобное в городе — свои фото— и видео материалы вы можете присылать нам на почту info@saratov24.tv, а также в Viber и WhatsApp по телефону +79378035074.
САРАТОВ24: последние новости
Госдума рассмотрит создание кассационного суда в Саратове «Концессии водоснабжения - Саратов» взыскало через суд более 1 миллиона рублей с управляющих компаний Саратовские военные примерили на себя роли фотографов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17339
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
В Петербурге прогремел взрыв
Крымский мост закроют из-за Расторгуева163
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде52
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение