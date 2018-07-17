С. Собянин испытывал волнение по поводу удобства города для болельщиков во время ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, из-за чего он волновался больше всего во время проведения в столице чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания «Современный мегаполис. Новое пространство для жизни» на Московском урбанистическом форуме (МУФ) — 2018.

«Что меня удивило? Я думал, что самое сложное — это построить транспортную инфраструктуру, благоустроить город. Но мы это делали и не для чемпионата, мы делали это для развития города. Я очень волновался за «Лужники», потому что это была такая сложная реконструкция. Мы спасли историческую оболочку, и построили современный стадион. Еще я очень волновался, чтобы люди вовремя пришли на стадион, чтобы они комфортно разъехались: 80 тыс. одновременно», — сказал С. Собянин.

Он также заявил, что его волновал вопрос вместимости фан-зоны на Воробьевых горах, куда приходило гораздо больше болельщиков, чем ожидалось. «Меня очень волновало, что происходило на фан-зоне, которая была изначально рассчитана на 25 тыс. человек, а приходило 100 тыс. Но больше всего меня удивило, когда после игры со сборной Испании на улицы Москвы вышло больше миллиона москвичей, которые до пяти утра праздновали победу и гуляли», — сказал мэр.

Он заявил, что его поразила атмосфера доброжелательности, которая была в городе в это время.

«Мы все надеемся, что эта атмосфера гостеприимства, доброжелательности, доброты сохранится и после чемпионата мира», — сказал С. Собянин.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.