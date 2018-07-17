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Музыкальный праздник провели в поселении Десеновское
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Музыкальный праздник провели в поселении Десеновское 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: ЦСО «Троицкий»
Сотрудники Центра социального обслуживания «Троицкий» 16 июля провели праздничное мероприятие «Ретро танцы» рядом с Центром культуры и спорта «Ватутинки» в Десеновском.
— Специалисты ЦСО организовали для гостей несколько мастер-классов. Среди них — занятия по зумбе, фитодизайну и декорированию шляп. Кроме прочего, состоялись танцы. Гости вспомнили музыкальные произведения их молодости — композиции 60 — 70-х годов XX века. Праздник прошел в рамках программы «Московское долголетие», — рассказала директор Центра социального обслуживания «Троицкий» Ольга Антонова.
Отметим, что мероприятие посетило более 70 человек.
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