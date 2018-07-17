Музыкальный праздник провели в поселении Десеновское

Фото: ЦСО «Троицкий»

Сотрудники Центра социального обслуживания «Троицкий» 16 июля провели праздничное мероприятие «Ретро танцы» рядом с Центром культуры и спорта «Ватутинки» в Десеновском.

— Специалисты ЦСО организовали для гостей несколько мастер-классов. Среди них — занятия по зумбе, фитодизайну и декорированию шляп. Кроме прочего, состоялись танцы. Гости вспомнили музыкальные произведения их молодости — композиции 60 — 70-х годов XX века. Праздник прошел в рамках программы «Московское долголетие», — рассказала директор Центра социального обслуживания «Троицкий» Ольга Антонова

Отметим, что мероприятие посетило более 70 человек.