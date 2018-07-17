«Будет тепло даже зимой»: в сквере у железнодорожного вокзала установят туалет с обогревом

В ноябре в «Саду камней» появится удобный туалет

В сквере «Сад камней», посвященном 250-летию Перми , появится комфортабельный туалет. Заявка на него опубликована на сайте госзакпок.

— Туалет будет представлять собой блок-контейнер с двумя отделениями санузла, а также с дополнительным местом для инвалидов и техзоной. Уборную оснастят обогревом, так что здесь будет тепло даже зимой, — сказано в конкурсной документации.

В основе модуля — металлический каркас. Внутри кабинки установят насосное оборудование для подачи воды и удаления отходов, раковину, вентилятор для рук, вытяжку и даже тревожную кнопку. Окна сделают из матового стекла, дверь — из металла. Перед входом в туалет установят пандус для колясок.

Согласно срокам, указанным в техническом задании, на туалет из городского бюджета потратят 1,6 миллион рублей. Подрядчик установит туалетный модуль в сквере до 1 ноября 2018 года.

Новые туалеты будут установлены также на обустроенной эспланаде. Как будет выглядеть новое пространство напротив здания Законодательного собрания и фонтан, можно посмотреть на виртуальной экскурсии, опубликованной на сайте 59.ru.