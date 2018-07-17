Цифровой бизнес Сбербанка возглавит бывший глава представительства Alibaba Group в РФ 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Главой дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка назначен вице-президент банка Марк Завадский. Ранее он работал в AliExpress директором по развитию бизнеса в России и СНГ, возглавлял представительство Alibaba Group в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.
"Данную позицию он совместит с должностью вице-президента по стратегическим партнерствам. В число главных задач Марка войдет поиск и развитие синергий между банковским и небанковским бизнесами банка, а также выстраивание новых бизнес-вертикалей, в том числе в партнерстве с ведущими технологическими компаниями России и мира", — отметили в банке.
В Сбербанк Завадский пришел весной 2018 года, до этого он на протяжении четырех лет работал в компании AliExpress, а также возглавлял представительство Alibaba Group в России.
До назначения Завадского направление цифрового бизнеса курировал старший вице-президент банка Теймур Штернлиб. Он работает в Сбербанке с 2013 года. До этого Штернлиб занимал должность заместителя главного исполнительного директора по поддержке бизнеса Х5 Retail Group.
О смене куратора цифрового бизнеса Сбербанка ранее сообщило издание РБК со ссылкой на собеседника в банковском секторе и источника, близкого к банку. По данным РБК, теперь уже бывший куратор дирекции — старший вице-президент банка Теймур Штернлиб — сконцентрируется на развитии экосистемы Сбербанка и будет отвечать за развитие платформы SberCloud для корпоративных клиентов.