Палата молодых законодателей будет укреплять сотрудничество с зарубежными парламентами

С инициативой развивать сотрудничество с молодёжными палатами сопредельных государств выступил представитель Мурманской областной думы Максим Белов

Сегодня Россия представлена на международной площадке, объединяющей страны так называемого Баренц-региона, однако молодые законодатели пока в этой работе не участвуют, привёл пример Белов.

Общую границу с российскими регионами имеют более 30 иностранных государств. Некоторые из них, например Китай , выражают большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Россией во всех направлениях.

«Совместные проекты с молодёжными палатами других стран могли бы стать мостиком для последующего диалога наших парламентов», — считает председатель палаты молодых законодателей Николай Бурматов.

По мнению членов молодёжной палаты, развивать сотрудничество с молодыми законодателями стран-соседей они могли бы в сфере бизнеса, развития информационных технологий, культуре и так далее.

Формат будущего сотрудничества молодые законодатели намерены выработать совместно с сенаторами.

Заседание Палаты молодых законодателей пройдёт в Совете Федерации с 17 по 19 июля. По итогам будет проведено пленарное заседание, в работе которого примут участие спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко , а также главы комитетов Совета Федерации.

Планируется, что во время заседания молодые парламентарии представят сенаторам законодательные предложения по таким темам, как реализация программ по обеспечению жильём молодых семей, разработка федеральной целевой программы капитального ремонта образовательных организаций и другим.