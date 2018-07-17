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Мешали спать: в Ростове дорогу на Туполева ремонтировали до рассвета
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Мешали спать: в Ростове дорогу на Туполева ремонтировали до рассвета 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Дорожные работы еще не закончили
На шум от дорожных работ пожаловалась читательница 161.ru Мария Калашникова. По ее словам, сегодня, 17 июля, с часу ночи и до рассвета ремонтировали проезжую часть на улице Туполева. Грохот техники мешал спать жильцам нескольких многоэтажек.
— Это было очень шумно. Сначала ремонт закончили в 23.00, потом возобновили через пару часов. Шуметь закончили до восхода солнца, — рассказала Калашникова.
Она сообщила, что по ремонтируемой дороге ходит маршрутный транспорт, но «там нет такого интенсивного движения, как на центральных улицах».
— Работы только начались, они сделали небольшой кусок — метров 50-100 — улицы Туполева. Осталось отремонтировать большую площадь перед заводом и остальную часть улицы. Как я понимаю, это тоже планируют делать ночью, — отметила Мария.
По ее словам, в компании-подрядчике «Дорожно-строительное предприятие в Ростове-на-Дону» объяснили шум тем, что машины могут работать ночью и «попросил потерпеть».
Редакция 161.ru связалась с представителем организации, который переадресовал нас в администрацию Ростова. Мы отправили запрос в мэрию с просьбой разъяснить ситуацию.
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