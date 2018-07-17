Родченков на бобах. Как информатор ВАДА связан с кунцевской ОПГ

Федерация бобслея и скелетона России сейчас на таких крутых виражах, каких даже в ледяном желобе нет. После того как на 17 июля назначили выборы нового президента федерации, бобслей заскользил на компромате, как на полозьях. Ну а какой сегодня в спорте компромат без темы допинга.

Итак, в мае призер чемпионата Европы Алексей Головин подал в прокуратуру заявление (да что мелочиться — сразу два заявления в две региональные прокуратуры) на действующего президента федерации Александра Зубкова, которого комиссия Макларена обвинила в употреблении допинга. Головин посчитал, что Зубков своим прошлым дискредитирует этот вид спорта: «Не нужно забывать, насколько близко Григорий Родченков общался именно с бобслеем. В свое время я был в сборной команде СССР с одним разгоняющим, который позже женился на сестре Родченкова, Марине. У них есть ребенок. Сейчас этот человек — заслуженный тренер России, известный специалист».

«Собеседник» проверил эти слова. И действительно: бегунья Марина Родченкова, в 2013 году осужденная за сбыт допинговых препаратов, была замужем за Владимиром Любовицким, бывшим главным тренером российской сборной по бобслею. Любовицкий и Родченкова вместе жили в московском районе Кунцево, на улице Маршала Тимошенко. В 1989 году у пары родилась дочь Настя, и экс-супруги до сих пор, несмотря на развод, находятся в хороших отношениях.

Признание Головина наводит на мысль, будто Родченков через Любовицкого сам скармливал бобслеистам запрещенные препараты.

цитата

«Когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, все сливать»

Стрелка на матах

— Да я даже фамилию Родченкова раньше не слышал и тем более не слышал о том, что Родченков и Любовицкий — родственники. Узнал только после скандала и был удивлен, — сказал «Собеседнику» Александр Зубков, бывший знаменосец Олимпийской сборной России.

В 2016 году, на предыдущих выборах президента Федерации бобслея, конкуренцию Зубкову составлял именно Владимир Любовицкий. Накануне того голосования Родченков и сделал признание, которое было на руку его бывшему зятю — что он лично намешивал для Зубкова свой фирменный допинг-коктейль. После этого спортсмена лишили медалей и права продолжать спортивную карьеру.

— Может, с их стороны это была месть вам? — спрашиваю у бобслеиста.

— Ну, это только предположение.

— А лично вам Любовицкий предлагал какие-то запрещенные препараты?

— Нет, не было этого. Слышал только позже, что такие предложения поступали другим спортсменам.

— Предложения от него?

— Да, от него.

Правда, имен тех других спортсменов Зубков не назвал. Зато еще в 2010 году упомянул в открытом письме на имя тогдашнего президента Медведева: «Однажды нас пригласили в столовую главный тренер Любовицкий В. А. и вице-президент Мысев В. Н., где с нами разговаривали „на матах“, как бандиты на „стрелке“.

»Маты» Зубков имел в виду совсем не спортивные, пояснив «Собеседнику», что криминальная репутация бывшего тренера не была для него секретом:

— Он и общался, и общается именно с подобными людьми.

После сочинской Олимпиады двое безработных напали на Зубкова и разбили битами машину, которую ему подарил Путин. На суде нападавшие чистосердечно заявили, что пошли на дело из зависти, и гуманно получили условные сроки. Но спортсмен сразу после инцидента оговорился: «Это чья-то заказная месть».

Спортивная стрельба на кладбище

А вот то, о чем не знает Александр Зубков. Еще в 1999 году бывшего зятя Родченкова и будущего главного тренера бобслеистов В. А. Любовицкого официально поставили на спецучет в ГУВД Москвы с пометкой: «Окраска — криминальный авторитет. Примечание — член Кунцевской ОПГ». Запись об этом появилась в картотеке столичного Центра оперативно-розыскной информации.

Хотя кунцевская ОПГ гремела в основном в конце 80-х — в 90-е, эхо того грома до сих пор доносится звуками выстрелов. Прошлой осенью прямо во время поминок по бывшему бригадиру группировки Александру Калигину (по прозвищу Алик) на Кунцевском кладбище был застрелен один из скорбящих — Игорь Белов , отсидевший 9 лет за разбой.

По горячим следам задержали убийцу — детского тренера по физкультуре. К слову, тот самый бригадир Алик при жизни тоже занимался спортом, был заслуженным мастером спорта по тяжелой атлетике. Убитый вместе с Аликом в 90-х Игорь Панин был мастером спорта международного класса по хоккею. Во время задержания на одной из их кладбищенских сходок был замечен силовой троеборец Владимир Марчук… Спортсмены составляли среди кунцевских костяк.

Именно в этот круг спортивного криминала, согласно полицейской картотеке, в 90-е годы вошел и разведенный зять Родченкова Владимир Любовицкий. Может, составляя допинговые коктейли, бывший глава Антидопингового центра в Москве выполнял заказы совсем не чиновников, а вот этих людей?

Не секрет, но тайна

Владимир Любовицкий уверяет:

— Нет, все было не так. Когда я работал тренером, скандалов с допингом в спорте вообще не было.

— Правильно, Родченков вас мог прикрывать.

— Слушайте, при чем тут я? Григорий Михайлович был руководителем Антидопинговой лаборатории, поэтому с ним не только я, все главные тренеры были знакомы.

— Но не все были родственниками.

— Я его родственником перестал быть в 1994 году. Интересующиеся организации мне по этому поводу вопросы уже задавали. В 1994 году я с Мариной Михайловной развелся, а с Григорием Михайловичем мы потеряли общие темы для интереса после того, как я ушел в 2010 году из спорта. Не могу сказать, что он какой-то отмороженный или негодяй. Просто своеобразный тип. У меня к нему были свои претензии, чисто человеческие: так высоко взлететь и так мало уделять внимания родной сестре.

— А допинговые препараты, за сбыт которых осудили Марину, она разве не от него получила?

— Я не могу вам таких подробностей раскрыть.

— Секрет?

— Нет, не секрет. Мне она не рассказывала, а я не интересовался. Для меня вообще был шок, когда Настя позвонила и сказала: «На маму в зале суда надели наручники и в тюрьму отвезли». Полгода в тюрьме — это не на пляже. С Маринкой я по телефону разговариваю где-то раз в месяц, и меня больше интересует, не от кого она что получала, а как у нашей дочери дела…

кстати

Несмотря на подмоченную допингом репутацию, сестра информатора ВАДА Марина Родченкова не забросила спорт. Она вот уже почти 20 лет ежегодно, даже без перерыва на свое уголовное дело в 2013-м, устраивает в Крылатском любительские забеги на приз имени себя (последний кросс состоялся в прошлом сентябре). Спонсоров для проведения состязаний помогал искать ее бывший муж.

Марина Родченкова

Следователи даже не спрашивали

А вот то, о чем не знал уже Любовицкий: к моменту этого разговора «Собеседник» выяснил, что его дочь (и соответственно племянница Григория Родченкова) также работала в Антидопинговом центре.

— Ну… да… работала, — слегка растерялся бывший зять информатора ВАДА. — Когда там Григорий Михайлович руководил… А это разве запрещено? Была возможность устроить. Племяннице он помог, хоть в этом молодец.

— Опять же еще одна связь между вами и допингом. Вот Зубков говорит, что вы предлагали препараты другим спортсменам.

— Пусть расскажут, что я кому предлагал. Это голословные обвинения. А я точно так же могу сказать, что он употреблял. Бред.

— А следователи у вас про это не спрашивали?

— Нет, спрашивали только, когда я последний раз с Родченковым общался.

— И вопросов про ОПГ тоже не задавали? Может, хотели узнать, не сбывал ли Родченков допинг по заказу криминала?

— Какое ОПГ?

— В полицейской картотеке вы значитесь как член кунцевской ОПГ. Или нет?

— Ну… раз написано, значит, так и есть… Глупо отрицать. Я ведь в 90-е проживал в Москве, а все, кто тут в 90-е жил — тут все бандиты.

— Ну, это перебор. А чем вы там занимались, в ОПГ?

— Как и все, выживал. Смутные времена были, непростые.

— А конкретно чем?

— Да тем же, чем и все.

— Все по-разному. Кто-то сбывал краденое, кто-то убивал.

— Если бы я занимался «по-разному», у меня бы судимость была. А раз ее нет — о чем разговор. Это разговоры в пользу бедных.

Григорий Родченков, по словам его бывшего зятя, с ОПГ не связан, ОПГ не связана с допингом, а все остальное — лишь цепь совпадений. Вот только подтвердить или опровергнуть это уже невозможно. В столичном ГУВД «Собеседнику» сначала сказали, что информацию Центра оперативно-розыскной информации по кунцевской ОПГ они передали в Следственный комитет , а когда из СК нам пришел ответ, что это не так, в полиции сообщили:

— Ну это же все равно была старая информация. Видимо, ее уже уничтожили. У нас архивы долго не хранятся.

Видимо, не зря тот же Любовицкий сказал, что «в ОПГ раньше были все, в том числе и очень важные люди». Гораздо более важные, чем Родченков. Такую информацию безопасней уничтожить, чем расследовать.

Племянницы добрались до Кремля

После присоединения Антидопингового центра к МГУ племянница бывшего главы центра нашла менее скандальное место работы. Последнее время Анастасия Любовицкая устраивает гостендеры для нужд Управления делами президента. В частности, для кремлевской спецбольницы в Романовом переулке. Именно через нее тут теперь проходят закупки инсулиновых игл и эластичных штанишек для фиксации прокладок размера XL.

Анастасия Любовицкая с мамой… // фото из Instagram

…и с папой // фото из Instagram

Дочь Анастасии Любовицкой тоже появляется в Кремле, но уже на сцене — девочка занимается в ансамбле Ильи Резника «Маленькая страна» и, несмотря на юный возраст, уже выступает в главном концертном зале страны. Даже засветилась у Максима Галкина в программе «Сегодня вечером». А в свободное от репетиций время внучатая племянница Григория Родченкова принимает участие в детских забегах, которые устраивает в Крылатском ее бабушка.

Жена в Кунцево, сын с Ираном и дочь с Петровкой: чем занимаются родственники Родченкова

Кандидат физико-математических наук Вероника Родченкова , жена Григория Родченкова, продолжает читать лекции по физике и общей физике студентам Московского авиационного института . Вероника Владимировна работает доцентом на кафедре «Физика конструкционных материалов» входящего в МАИ Института материаловедения и технологий материалов.

Семья Родченковых — еще в полном составе

После бегства мужа у Вероники Родченковой осталась двухкомнатная квартира на Партизанской улице в Москве, в районе Кунцево. А сын Григория Родченкова Василий за неделю до сочинской Олимпиады стал бизнес-партнером гражданина Ирана Аболфазла Акбари Каффаша в компании «Тегеран Экспо». Полтора года спустя они на адрес квартиры Родченковых в Кунцево зарегистрировали еще две компании — «Мейгу» и «Мейгу Трейдинг». Все три фирмы возглавляет именно Василий Родченков с долей 20% уставного капитала.

Занимаются компании экспортом продукции из Ирана (от ковров ручной работы до креветок) и работают при содействии посольства этой страны. Родченков-младший в этом тандеме занимается организацией сделок в России. За связи с Ираном призван отвечать перс Каффаш, который, видимо, в экспорте выполняет роль ширмы. Во всяком случае, судя по объявлениям о репетиторстве, последние 6 лет человек с таким редким именем подрабатывает тем, что дает на дому частные уроки фарси — за тысячу рублей в час, в любое удобное для учеников время. Для солидного экспортера это выглядит подозрительно, как и то, что компании Родченкова показывают на удивление скромные легальную прибыль и обороты.

Василий Родченков

Дочери, сбежав за границу, Григорий Родченков оставил коттедж в Подмосковье . «Дом и земельный участок мой муж подарил своей дочери и переслал мне из США , где он проживает, доверенность, — пояснила в суде его супруга. — Дом был переоформлен на нашу дочь, Марину, в качестве подарка на свадьбу». Версия странная, особенно если учесть, что свадьба Марины, по информации «Собеседника», состоялась за несколько месяцев до эмиграции химика (осенью 2015-го).

Суд наложил на дачу арест, поэтому теперь Мария Балакина (экс-Родченкова) уже под другой фамилией продает чужую недвижимость: она работает в риелторском агентстве «Московские огни». «Мы имеем давние связи со многими спортивными организациями (ЦСКА, Федерация тенниса, Федерация гольфа Москвы, Хоккейный клуб „Спартак“ ), — сказано на сайте агентства. — Поддерживаются дружеские контакты с правоохранительными органами (Компания является членом фонда Петровка 38)».

Мария Балакина

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Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2018 под заголовком «Родченков оказался на бобах».