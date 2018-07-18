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Подведены итоги работы казачьих дружин на Чемпионате Мира
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Подведены итоги работы казачьих дружин на Чемпионате Мира 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Новости РуФокс
В Азове прошло торжественное построение казаков-дружинников войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», на котором присутствовали заместитель губернатора области М. В. Корнеев, начальник управления по организации охраны общественного порядка Главного управления МВД России по Ростовской области А. Л. Воробьев, первый заместитель (товарищ) атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» М. А. Беспалов, директор департамента по делам казачества и казачьих кадетских учебных заведений С. Н. Бодряков, глава администрации города Азова В. В. Ращупкин, а также представители муниципалитетов, чьи дружинники несли службу на ЧМ.
Благодаря ответственной службе казаков и полиции было выявлено более 116 нарушителей правопорядка, оказана помощь иностранным и отечественным болельщикам. 48 дружинников, проявивших усердие, высокую бдительность при выполнении поставленных задач, поощрены Войсковым атаманом и полицейским главком. 46 дружинников получили очередные чины.
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