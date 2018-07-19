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Работа шахты «Черемуховская» в Свердловской области приостановлена из-за ЧП на реке Калья
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Работа шахты «Черемуховская» в Свердловской области приостановлена из-за ЧП на реке Калья 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Работы в забоях шахты «Черемуховская» Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в "Русал") приостановлены в целях безопасности из-за провала на канале реки Калья в Свердловской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе «Русала» в УрФО.
"В настоящее время водоприток на шахте «Черемуховская» снижен до нормального, угрозы затопления шахты нет, все забои находятся в рабочем состоянии. В целях безопасности работы в забоях были приостановлены. Планируется, что шахта «Черемуховская» начнет работать в штатном режиме в ближайшее время", — сказали в пресс-службе.
В «Русале» отметили, что инцидент не повлиял на работу остальных шахт предприятия. СУБР ведет поставки боксита в полном объеме в соответствии с договорами.
Североуральский бокситовый рудник расположен в городе Североуральске в 450 километрах от Екатеринбурга.
О происшествии
16 июля в Североуральске произошел провал в канале реки Калья, из-за чего речная вода попала в водозабор. Для хозяйственно-бытовых нужд вода в населенные пункты Североуральского округа подается в полном объеме, однако для питья она непригодна из-за несоответствия санитарным нормам.
18 июля бесплатная раздача воды была приостановлена по техническим причинам, из резервного фонда администрации Североуральского городского округа для приобретения воды выделено 250 тыс. рублей.
Население Североуральска — 26,5 тыс. человек.
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