Работа шахты «Черемуховская» в Свердловской области приостановлена из-за ЧП на реке Калья

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 июля. / ТАСС /. Работы в забоях шахты «Черемуховская» Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в "Русал" ) приостановлены в целях безопасности из-за провала на канале реки Калья в Свердловской области . Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе «Русала» в УрФО.

"В настоящее время водоприток на шахте «Черемуховская» снижен до нормального, угрозы затопления шахты нет, все забои находятся в рабочем состоянии. В целях безопасности работы в забоях были приостановлены. Планируется, что шахта «Черемуховская» начнет работать в штатном режиме в ближайшее время", — сказали в пресс-службе.

В «Русале» отметили, что инцидент не повлиял на работу остальных шахт предприятия. СУБР ведет поставки боксита в полном объеме в соответствии с договорами.

Североуральский бокситовый рудник расположен в городе Североуральске в 450 километрах от Екатеринбурга.

О происшествии

16 июля в Североуральске произошел провал в канале реки Калья, из-за чего речная вода попала в водозабор. Для хозяйственно-бытовых нужд вода в населенные пункты Североуральского округа подается в полном объеме, однако для питья она непригодна из-за несоответствия санитарным нормам.

18 июля бесплатная раздача воды была приостановлена по техническим причинам, из резервного фонда администрации Североуральского городского округа для приобретения воды выделено 250 тыс. рублей.

Население Североуральска — 26,5 тыс. человек.