Травили людей шаурмой

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Внеплановая проверка подтвердила опасения сотрудников регионального Роспотребнадзора . По имеющейся у них информации, полученной от ВРООП «Народный контроль», в общепите города Вязники под лаконичным названием «Арабская шаурма» торговали в полнейшей антисанитарии.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения санитарных правил: в точке общественного питания отсутствует централизованный водопровод и канализация, нет вытяжки, нарушаются правила при мытье посуды, отсутствует производственный контроль, во всех помещениях грязно, не проводится генеральная уборка и дезинфекция.

Обнаруженных нарушений вполне хватило для надзорного ведомства, чтобы понять — еда из данного общепита представляет реальную угрозу здоровью потребителей. На частника подали в суд, который, рассмотрев дело, признал «ипэшника» виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности предприятия на 10 суток.

В случае, если нарушения за это время не будут устранены, то срок приостановления деятельности будет продлён.