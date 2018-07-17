Ещё
Травили людей шаурмой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Травили людей шаурмой 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото versiya.info
Внеплановая проверка подтвердила опасения сотрудников регионального Роспотребнадзора. По имеющейся у них информации, полученной от ВРООП «Народный контроль», в общепите города Вязники под лаконичным названием «Арабская шаурма» торговали в полнейшей антисанитарии.
В ходе проверки были выявлены грубые нарушения санитарных правил: в точке общественного питания отсутствует централизованный водопровод и канализация, нет вытяжки, нарушаются правила при мытье посуды, отсутствует производственный контроль, во всех помещениях грязно, не проводится генеральная уборка и дезинфекция.
Обнаруженных нарушений вполне хватило для надзорного ведомства, чтобы понять — еда из данного общепита представляет реальную угрозу здоровью потребителей. На частника подали в суд, который, рассмотрев дело, признал «ипэшника» виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности предприятия на 10 суток.
В случае, если нарушения за это время не будут устранены, то срок приостановления деятельности будет продлён.
Отметим, что это далеко не единичный случай во Владимирской области, когда из-за антисанитарии закрывают общепит. Так, например, на прошлой неделе на 45 дней приостановили деятельность ларька с шаурмой в Судогде.
ТВ-МИГ: последние новости
В Гусь-Хрустальном все-таки будет бассейн Горел частный дом и квартира Прокуроры обеспокоились бесхозными гидрообъектами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17334
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа22
В Петербурге прогремел взрыв
Крымский мост закроют из-за Расторгуева163
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде46
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение