«Барселона» сделала прогноз по будущему Неймара в ПСЖ

В каталонской «Барселоне» сделали прогноз по будущему форварда ПСЖ Неймара во Франции.

Так, на днях испанская пресса, привела выдержки из общения «сине-гранатовых» с бразильцем перед его прошлогодним переездом на «Парк де Пренс». Так, каталонский гранд пытался убедить игрока остаться на «Камп Ноу» следующими словами: «Что ты собираешься делать во Франции? Это маленький чемпионат, выступая в котором, ты никогда не выиграешь „Золотой мяч“. Ты будешь играть при полупустых трибунах… Это не лучшая идея для твоей карьеры».