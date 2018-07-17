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«Барселона» сделала прогноз по будущему Неймара в ПСЖ
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«Барселона» сделала прогноз по будущему Неймара в ПСЖ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В каталонской «Барселоне» сделали прогноз по будущему форварда ПСЖ Неймара во Франции.
Так, на днях испанская пресса, привела выдержки из общения «сине-гранатовых» с бразильцем перед его прошлогодним переездом на «Парк де Пренс». Так, каталонский гранд пытался убедить игрока остаться на «Камп Ноу» следующими словами: «Что ты собираешься делать во Франции? Это маленький чемпионат, выступая в котором, ты никогда не выиграешь „Золотой мяч“. Ты будешь играть при полупустых трибунах… Это не лучшая идея для твоей карьеры».
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