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Оформить налоговый счет москвичи смогут в любом центре Мои документы
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Оформить налоговый счет москвичи смогут в любом центре Мои документы 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Оформить налоговый счет жители города смогут в любом Центре государственных услуг «Мои документы». Об этом проинформировали на официальном сайте мэра Москвы 16 июля.
Отметим, что соответствующую процедуру можно провести в любом центре госуслуг с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы ждут посетителей с 10:00 до 22:00, отметили на официальном сайте мэра Москвы.
Теперь москвичи смогут подать уведомление о выбранном земельном участке, чтобы оформить налоговый вычет. Раньше подобная опция была доступна только в соответствующей инстанции.
Напомним, что в настоящий момент в Москве работает 129 МФЦ. Первый из них открылся семь лет назад, в 2011 году.
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