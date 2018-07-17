Оформить налоговый счет москвичи смогут в любом центре Мои документы

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Оформить налоговый счет жители города смогут в любом Центре государственных услуг «Мои документы». Об этом проинформировали на официальном сайте мэра Москвы 16 июля.

Отметим, что соответствующую процедуру можно провести в любом центре госуслуг с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы ждут посетителей с 10:00 до 22:00, отметили на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь москвичи смогут подать уведомление о выбранном земельном участке, чтобы оформить налоговый вычет. Раньше подобная опция была доступна только в соответствующей инстанции.

Напомним, что в настоящий момент в Москве работает 129 МФЦ. Первый из них открылся семь лет назад, в 2011 году.