Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам без обеспечения

С 1 июля 2018 г. Россельхозбанк снизил ставки по потребительскому кредиту без обеспечения, снижение составило до 0,75 процентных пункта.

Теперь для работников бюджетных организаций, зарплатных и надежных клиентов Банка процентные ставки составляют от 10% до 16,5%*, для прочих категорий заемщиков — от 12,75% до 16,75%*.

Получить более подробную информацию об условиях по потребительским кредитам Россельхозбанка можно на официальном сайте Банка.

* Процентные ставки зависят от срока, суммы кредита и категории клиента. Указанные ставки действуют при согласии клиента на личное страхование.