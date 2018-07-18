В Североуральске сформировали необходимый запас питьевой воды

По данным ГУМЧС по Свердловской области, в понедельник в Североуральске произошел провал в канале реки Калья. В результате речная вода попала в водозабор и, как следствие, ухудшилось качество питьевой воды.

"Вода для хозяйственно-бытовых нужд в населенные пункты Североуральского округа подается в полном объеме. Во всех социальных учреждениях необходимый запас питьевой воды сформирован, подвоз ее для жителей также организован", — говорится в сообщении.

Тем не менее, отмечает первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов , контроль областного правительства за ситуацией с питьевым водоснабжением Североуральска и прилегающих к нему поселков Калья, 3-й Северный и Крутой Лог будет снят только после того, как вода в системе станет соответствовать всем санитарным нормам.

"В целях скорейшей ликвидации провала в русле реки Калья на территории округа введен режим повышенной готовности. Муниципалитет представил план-график организационных и ремонтно-восстановительных работ. Оперативные мероприятия позволили обеспечить подачу воды в населенные пункты в полном объеме, однако ее качественные показатели пока не соответствуют нормам СанПИНа и употреблять ее можно только для хозяйственно-бытовых нужд. Информация об этом доведена до жителей. Подвоз питьевой воды для них организован. Отдельно назначены ответственные за ее доставку маломобильным группам населения", — приводятся в сообщении слова Чикризова.

Подвоз воды североуральцам осуществляет МУП «Комэнергоресурс». Представителям торговых сетей поставлена задача о дополнительных завозах в магазины бутилированной воды. Кроме того, жители оповещены о местах размещения родниковых источников вод, уточняют власти.

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