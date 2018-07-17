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«А власти молчат!» Свердловчане остались без воды из-за ЧП на реке
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«А власти молчат!» Свердловчане остались без воды из-за ЧП на реке 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Североуральска остались без питьевой воды.
Газета «В каждый дом Североуральск» пишет, что сегодня утром в магазинах практически не осталось бутилированной воды, а старенькие водоколонки вновь набирают популярность среди местных жителей.
А все дело в том, что воду из-под крана запретили пить местная ФПС. На реке Калья произошел провал: разрушилась бетонная облицовка реки. Из-за этого вода, попадающая в водопровод, стала грязной и непригодной для употребления в пищу. Кроме того, вышедшая из берегов река начала топить шахту «Черемуховская», принадлежащая местному предприятию СУБР. «В каждый дом» также сообщает, что сегодня весь день на реке идут работы по ликвидации последствий инцидента.
По этому поводу в социальных сетях развернулась бурная дискуссия среди жителей Североуральска. Большинство крайне недовольно действиями властей и СУБРом.
«В посёлке со вчерашнего дня у всех из кранов холодная вода такая грязная идёт, о чём только руководители СУБРА думали…наверное со времён СССР ревизии не проводили…Что ждать от такого руководства!К чему придём?!», — негодует одна из подписчиков группы «Подслушано Североуральск».
Другой пользователь пишет: «могли бы воду чистую во дворы или рядом с магазинами привезти в цистернах, по***н на людей!» На что откликнулась другая жительница Североуральска: «а где они, чистые цистерны? В группе одной девушка написала что будет организован подвоз воды, но пока нет точной инфы где и куда»
«Город с поселками остались без питьевой воды, это вообще-то катастрофа. А власти молчат! О ветре и дожде по смс оповещают, разве нельзя было также о этой ситуации людей оповестить».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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